کشف ۳۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در قصرشیرین

به گزارش کردپرس، سرهنگ "فرامرز منصوری" در این باره، اظهار کرد: کارکنان پلیس گمرک پرویزخان در چهارچوب شیوه نامه اجرایی پلیس گمرک و با گشت زنی هدفمند در سطح محوطه گمرک و استقرار در لاین خروج منتهی به مرز، به چندین دستگاه کامیون مشکوک و اقدام به توقیف آن ها کردند.

وی افزود: در بازرسی های انجام گرفته از خودروهای توقیفی؛ مقدار 3550 لیتر گازوئیل قاچاق کشف گردید.

سرهنگ منصوری در پایان با اشاره به ارزش یک میلیارد و 70 میلیون ریالی گازوئیل مکشوفه، از توقیف 5 دستگاه کامیون و تشکیل پرونده در این راستا، خبر داد.