پرداخت تسهیلات کارآفرینی در کردستان ۵۲ درصد رشد یافت/فرآیند پرداخت تسهیل شد

سرویس کردستان - مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان کردستان از رشد ۵۲ درصدی پرداخت تسهیلات کارآفرینی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت این صندوق امسال با اصلاح فرآیندها، سرعت پرداخت و میزان جذب اعتبارات را افزایش داده است.

به گزارش کرد پرس، شهریار رحیمی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سرمایه گذاری برای تولید، گفت: امسال با طراحی فرآیندهای جدید و تلاش همکاران صندوق، توانستیم مبلغ یک هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کنیم؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۸۲۴ میلیارد ریال بود و خوشبختانه شاهد رشد ۵۲ درصدی هستیم.

وی با بیان اینکه در بخش تبصره ۱۸ نیز جزو استان های برتر کشور هستیم و هدف گذاری ما این است که امسال جذب صد درصدی اعتبارات در تمامی حوزه ها صورت بگیرد، افزود: این تغییرات دقیقاً برای پاسخ به نیاز استان بود تا طرح ها معطل نماند و ظرفیت اشتغال سریع تر فعال شود.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کردستان با بیان اینکه دریافت وام های کلان در کردستان محدود است و بیشتر مردم به وام های خرد امید بسته اند، اظهار کرد: برای رفع مشکل طولانی بودن روند پرداخت، دو مرحله ارزیابی و ضمانت را همزمان انجام دادیم و این اقدام باعث شد برخی پرونده ها حتی یک روز پس از تکمیل مدارک پرداخت شوند.

رحیمی درباره نحوه تعیین مبلغ و شرایط پرداخت تسهیلات نیز بیان کرد: مبالغ بر اساس ارزیابی طرح، مدارک متقاضی، نظر دستگاه اجرایی و مصوبات کمیته تبصره ۱۸ مشخص می شود و معمولاً همان مبلغی که در کمیته تخصصی تصویب می شود، توسط بانک عامل نیز تأیید و پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه رسالت صندوق تنها پرداخت پول نیست، ادامه داد: صندوق یک نهاد دوسویه است؛ هم تأمین مالی انجام می دهد و هم حمایت های جانبی برای ایجاد و تقویت کسب و کارها ارائه می کند؛ ایجاد زنجیره های ارزش، بسترسازی برای راه اندازی کسب وکارهای جدید و تکمیل حلقه های تولید از اهداف اصلی ما است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کردستان با اشاره به برنامه های توسعه ای صندوق، یادآور شد: ۲۷۰ میلیارد تومان تفاهم نامه آماده امضا داریم و اگر دستگاه های طرف قرارداد پای کار باشند، صندوق هیچ محدودیتی برای پرداخت ندارد.

رحیمی گفت: یکی از مشکلات جدی، عدم آگاهی مردم از مسیر دریافت تسهیلات است و برنامه داریم آموزش های عمومی و اطلاع رسانی گسترده در حوزه کسب وکارهای خرد، کوچک و روستایی افزایش یابد تا مردم دقیقاً بدانند چگونه و از چه مسیری می توانند وام دریافت کنند.

وی اظهار کرد: با همکاری دستگاه ها و حمایت های دولت، مسیر برای فعال سازی ظرفیت های اشتغال در استان هموارتر شده و تلاش می کنیم سهم کردستان از تسهیلات ملی در سال جاری به طور کامل جذب شود.

