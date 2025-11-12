بهگزارش کردپرس؛ داریوش فرمانی اظهار کرد: در این دوره، همه ۱۴ شهرستان کرمانشاه با ۳۷ غرفه حضور دارند و حدود ۱۰۰ هنرمند صنایعدستی از استانهای مختلف نیز مهمان کرمانشاه هستند که ۶۰ نفر آنها بانوان هنرمندند.
وی افزود: ۱۱۶ هنرمند کرمانشاهی نیز در این رویداد حضور فعال دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه با اشاره به اختصاص ۱۷ غرفه به دستگاهها و نهادهای حمایتی، گفت: حضور بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری، کانون پرورش فکری و بسیج هنرمندان برای پشتیبانی از هنرمندان دارای شرایط خاص پیشبینی شده است.
