سرویس کرمانشاه _ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه گفت: پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کشور با مشارکت هنرمندانی از ۳۰ استان و استقرار ۲۳۳ غرفه در محل نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه آغاز به کار کرده است.

به‌گزارش کردپرس؛ داریوش فرمانی اظهار کرد: در این دوره، همه ۱۴ شهرستان کرمانشاه با ۳۷ غرفه حضور دارند و حدود ۱۰۰ هنرمند صنایع‌دستی از استان‌های مختلف نیز مهمان کرمانشاه هستند که ۶۰ نفر آن‌ها بانوان هنرمندند.

وی افزود: ۱۱۶ هنرمند کرمانشاهی نیز در این رویداد حضور فعال دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با اشاره به اختصاص ۱۷ غرفه به دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی، گفت: حضور بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری، کانون پرورش فکری و بسیج هنرمندان برای پشتیبانی از هنرمندان دارای شرایط خاص پیش‌بینی شده است.

