بانوی کرد عضو شورای شهر بلویوی واشنگتن شد

به گزارش کردپرس، نارین بریار، بانوی کرد متولد آمریکا در انتخابات شورای شهر بلویوی ایالت واشنگتن توانست بر رقیب خود کنراد لی پیروز شود و عضو جدید شورای شهر بلویوی واشنگتن شود. او به طور مستقل در انتخابات شرکت کرده و از طرف دو حزب جمهوریخواه یا دموکراتها نامزد نشده بود.

به نوشته مجله کرونیکل، نارین بریار، شهروند کرد که در شهر دالاسِ آمریکا تگزاس متولد و بزرگ شده، فارغ‌التحصیل دانشگاه بوستون کالج است. او در شرکت «متا» در حوزه سیاست‌گذاری و حریم خصوصی فعالیت داشته و دوره «مشارکت مدنی بلفیو» را نیز گذرانده است. نارن همچنین در برنامه‌های داوطلبانه بسیاری شرکت کرده است.

او در ژانویه سال جاری در یکی از پست‌های کارزار انتخاباتی خود در اینستاگرام نوشت: «پدر و مادرم از نسل‌کشی مردم کرد در دوران صدام حسین گریختند. وقتی به بلویو رسیدم، یقین داشتم که این شهر تا پایان عمر خانه من خواهد بود. تجربه‌های گذشته‌ام مرا با این شهر پیوند داده و الهام‌بخش من در مسیر خدمت عمومی شده است.»

بریار همچنین در شمال سوریه و عراق فعالیت‌های بشردوستانه انجام داده و در پروژه‌هایی برای تأمین برق و آموزش در اردوگاه‌های پناهندگان مشارکت داشته است.

او در صفحه لینکدین خود در روز ۱۶ مارس، هم‌زمان با سالروز بمباران شیمیایی حلبچه، نوشته بود: «در چنین روزی، ۳۷ سال پیش، پدر و خانواده‌ام از حمله شیمیایی با گاز خردل که رژیم صدام حسین علیه غیرنظامیان کرد در حلبچه انجام داد، جان سالم به در بردند. پس از آن فاجعه، پدر و مادرم تنها با داشتن چند سکه در جیبشان، شجاعانه به آمریکا آمدند. آن‌ها از هیچ شروع کردند و در من ارزش‌های عدالت، تحصیل و تلاش را نهادینه کردند.»

نارین بریار گفت: «این تجربه‌ها باعث شده تا به ساختن جوامعی قوی و مهمان‌نواز و نیز حکمرانی مؤثر محلی عمیقاً پایبند باشم. همین باور مرا بر آن داشت تا برای عضویت در شورای شهر بلویو نامزد شوم.»