تدوین طرح جامع ترافیک ایلام ضروری است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، جلسه کمیسیون ایمنی راههای استان و شورای ترافیک ایلام به ریاست رضا دارابی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام برگزار شد. در این نشست، مجموعهای از پروژهها و طرحهای ایمنی و ترافیکی استان مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
دارابی با اشاره به درخواستهای مردمی و نظر کارشناسی پلیس راهور استان گفت: مقرر شد در دو لاین رفت و برگشت کمربندی شرقی شهر ایلام چند سرعتکاه استاندارد مطابق آییننامهها اجرا شود. این اقدام باید همراه با آشکارسازی، نصب تابلو و علائم هشداردهنده و رنگآمیزی مناسب باشد تا خود به عاملی برای افزایش تصادفات تبدیل نشود.
وی افزود: در خصوص تکمیل پروژه زیرگذر شهید فرجیانزاده در محور ایلام ـ چوار، پس از بررسی پیشنهادات، مصوب شد مسیر تردد در حین اجرای عملیات بهصورت سه خطه (دو لاین از سمت چوار به ایلام) مدیریت شود تا کمترین اختلال در رفتوآمد مردم ایجاد گردد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین طرح ورودی و خروجی میدان میوه و ترهبار شهرداری ایلام، ایمنسازی سهراه ملکشاهی، احداث دوربرگردان ایلام ـ مهران در محدوده روستای چمآب و آخرین وضعیت مطالعات مسیر ۱۲ کیلومتری پل چنگوله به سمت نصریان بررسی و تصمیمات لازم پس از استماع نظر کارشناسان اتخاذ شد.
دارابی همچنین در ادامه و در جلسه شورای ترافیک استان ایلام با تأکید بر ضرورت نوسازی ناوگان حملونقل عمومی گفت: شهرداری ایلام باید از ظرفیت خودروهای برقی استفاده کرده و زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری از این خودروها را فراهم کند. فرهنگسازی و ترغیب رانندگان برای جایگزینی خودروهای برقی با حمایتهای اعتباری مناسب ضروری است.
وی افزود: همچنین آموزش مسائل ترافیکی، ساماندهی و استانداردسازی سرعتکاهها، تقویت رویکرد انسانمحور در طراحی شهری و پیشبینی مسیرهای دوچرخهسواری، اسکوتر و پیادهروی باید در اولویت قرار گیرد. مناسبسازی معابر برای تردد معلولان، جانبازان و کمتوانان نیز از الزامات جدی مدیریت شهری است.
دارابی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژههای ترافیکی گفت: احداث پارکینگهای طبقاتی، هوشمندسازی و نصب دوربینها و بهویژه تدوین طرح جامع ترافیک شهر ایلام از اولویتهای اصلی است. این طرح پیشنیاز هرگونه برنامهریزی و تصمیمگیری در شورای ترافیک خواهد بود و باید در اسرع وقت با حضور مشاور مربوطه آخرین وضعیت آن ارائه شود.
