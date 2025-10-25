گسترش حضور نظامی ائتلاف آمریکا در سوریه با ایجاد پست جدید مرزی

به گزارش کردپرس به نقل از دیدهبان حقوق بشر سوریه، روز جمعه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵، یک کاروان متشکل از بیش از ۳۵ کامیون حامل تجهیزات نظامی و لجستیکی از اقلیم کردستان عراق وارد خاک سوریه شد. این کاروان از گذرگاه مرزی الولید عبور کرده و صبح امروز به پایگاه قصرک در شمال استان الحسکه رسید.
پیشتر نیز در ۱۶ اکتبر، منابع محلی از ورود کاروانی متشکل از ۲۰ کامیون نظامی از اقلیم کردستان عراق به همین پایگاه خبر داده بودند. به گفته این منابع، کاروان مذکور شامل تجهیزات نظامی، سوخت و لوازم پشتیبانی برای نیروهای مستقر در منطقه بود.
همزمان، منابع موثق در سوریه گزارش دادهاند که نیروهای ائتلاف بینالمللی احداث یک پست نظامی جدید را در خارج از محدوده ۵۵ کیلومتری منطقه کاهش تنش در مرز مشترک سوریه، اردن و عراق آغاز کردهاند. این پست در نزدیکی بزرگراه بغداد ـ دمشق احداث میشود و عملیات انتقال تجهیزات و مواد مورد نیاز آن در هماهنگی با وزارت کشور سوریه انجام گرفته است.
به گفته منابع، قرار است نیروهای تازهوارد در این پایگاه تحت نظارت مستقیم ائتلاف بینالمللی دورههای آموزشی نظامی بگذرانند.
در گزارش دیگری آمده است که شهر باستانی تدمر (پالمیرا) و مناطق اطراف آن طی روزهای اخیر شاهد تحرکات غیرعادی نظامی بودهاند، از جمله پرواز پهپادهای شناسایی و استقرار موقت تانکها و هواپیماهای آمریکایی در پایگاه التنف در محل تلاقی مرزهای سوریه، عراق و اردن.
منابع محلی گفتهاند نیروهای آمریکایی در این مدت در شهر پالمیرا و قلعه تاریخی آن گشتزنی کرده و سپس به پایگاه التنف بازگشتهاند و اطلاعاتی هم درباره احتمال تأسیس یک پایگاه جدید نظامی در این منطقه منتشر شده است.
از سوی دیگر، روز پنجشنبه ۲۳ اکتبر، دو هواپیمای باری متعلق به ائتلاف بینالمللی به همراه دو بالگرد اسکورت در پایگاه هوایی خرابالجیر واقع در حومه رمیلان در شمال الحسکه فرود آمدند. به گزارش منابع دیدهبان حقوق بشر سوریه، این هواپیماها حامل سلاح، تجهیزات نظامی و لجستیکی و سامانههای الکترونیکی پیشرفته برای پشتیبانی از نیروهای مستقر در شمال و شرق سوریه بودند.
