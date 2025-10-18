افتتاح نخستین هنرستان جوار صنعت در شهرستان چوار

به گزارش خبرگزاری کردپرس، استاندار ایلام در این مراسم احداث این هنرستان را نماد همکاری مؤثر میان آموزش و پرورش، شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه گاز و فنی و حرفه‌ای دانست و افزود: این همکاری‌های بین‌بخشی زمینه‌ساز توسعه پایدار است.

احمد کرمی با بیان این که دولت چهاردهم، نهضت توسعه عدالت آموزشی را در دستور کار دارد، افزود: این هنرستان در راستای تحقق همین هدف و برای تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد احداث شده است.

وی بیان کرد: راه‌اندازی هنرستان‌های مهارتی مانند «هزاره صنعت» موجب ارتقای مهارت‌های فنی جوانان و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه می‌شود.

استاندار ایلام با اشاره به وجود صنایع نفت و گاز در استان، اظهار کرد: برای جلوگیری از بیکاری نیروهای محلی پس از اتمام پروژه‌های عمرانی، باید شرکت‌های تخصصی در حوزه تعمیرات و نگهداری تجهیزات صنعتی ایجاد شود.