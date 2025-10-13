نخستین بخشدار زن دولت چهاردهم در کردستان منصوب شد

به گزارش کرد پرس، در حکم آرش لهونی خطاب به نیشتمان خانی آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، در راستای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین سیاست ها و راهبردهای رئیس جمهور و دولت چهاردهم که معطوف به همدلی، وفاق و بهره گیری از همه ظرفیت ها برای پیشرفت شهرستان است، موفق و مؤید باشید.

نیشتمان خانی با بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت از نیروهای شاغل در فرمانداری بانه بوده است که در سوابق خود بخشداری بخش مرکزی شهرستان بانه، کارشناس واحد امور اجتماعی و مشاوری امور بانوان فرمانداری بانه را دارد.