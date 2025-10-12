به گزارش کرد پرس، براساس گزارش‌های منتشر شده در سال تحصیلی جدید (۱۴۰۴-۱۴۰۵) شاهد رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی و گاهاَ شهریه‌ها در اغلب دانشگاه‌های کشور هستیم، هرچند مسئولان امر مقدار افزایش را کمتر اعلام می نمایند.

میزان هزینه ها در مقاطع مختلف تحصیلی از کاردانی تا دکتری، توسط هیات‌ رئیسه دانشگاه‌ ها و دستورالعمل های وزارت علوم تعیین می‌ شود. کلیه مراکز آموزشی شامل دانشگاه های دولتی (روزانه شهریه پرداز، شبانه، پیام نور، ملی مهارت)، غیردولتی (آزاد، غیرانتفاعی، علمی کاربردی) این افزایش هزینه ها را به صورت سالیانه انجام می دهند.

مواردی همچون تورم و گرانی جامعه و در نتیجه افزایش هزینه دانشگاه ها، افزایش هزینه های پرسنل و نگهداری، کاهش تعداد دانشجویان، کاهش حمایت های دولت در مورد دانشگاه های دولتی و... باعث تصمیمات اخیر شده و در کل نهادهای دانشگاهی با بیشترین مشکلات اعتباری و کسر بودجه در میان سازمان ها و وزارتخانه ها دست و پنجه نرم می کنند.

۱. دانشگاه‌های علوم پزشکی

بیشترین انتقاد نسبت به نجومی شدن هزینه در پردیس های خودگردان علوم پزشکی بوده است.

براساس اعلام رسانه ها، شهریه دانشجویان شهریه پرداز ورودی سال ۱۴۰۴ در رشته پزشکی به طور سالیانه ۱۶۰، دندانپزشکی ۱۷۰ و در نهایت داروسازی نیز ۱۴۵ میلیون تومان اعلام شده است.

در رشته‌های پیراپزشکی مانند پرستاری و مامایی نیز شهریه از حدود ۶۰ میلیون تومان در سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

۲. دانشگاه آزاد

میزان افزایش شهریه ها در دانشگاه آزاد هم بحث هایی به دنبال داشته است. افزایش شهریه واحدهای شهرستانی و استانی براساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد صورت می گیرد.

معاون توسعه دانشگاه آزاد با توضیح اینکه افزایش سالانه شهریه این دانشگاه، تابع متغیرهای گوناگونی همچون رتبه واحد دانشگاهی، رشته تحصیلی و تعداد واحدهای انتخابی دانشجویان در هر ترم است، گفت: میزان افزایش شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در دانشگاه آزاد به‌طور میانگین بین ۲۰ تا ۳۵ درصد بوده است.

اما دانشجویان و خانواده‌ها، نظرات دیگری دارند و معتقدند این افزایش حداقل بالای ۴۰ درصد بوده است.

به عنوان نمونه، شهریه ثابت و متغیر کارشناسی رشته‌های علوم انسانی از ۷ میلیون به بالای ۱۰ میلیون و مهندسی که سال گذشته حدود ۱۰ میلیون تومان در هر ترم بود، اکنون به ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان رسیده است.

در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) نیز افزایش شهریه به طور میانگین بالای ۵ میلیون تومان در هر ترم بوده است.

۳. دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور که با آموزش نیمه‌حضوری شهریه پایین‌تری نسبت به سایر دانشگاه ها دارد، در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ شهریه های آن با رشدی ۳۰ تا ۴۵ درصدی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مواجه شده است.

به طور مثال، شهریه کارشناسی پیام نور در حوزه علوم انسانی با ۲۰ واحد در هر ترم از حدود ۳ میلیون تومان به ۴ تا ۵ میلیون تومان رسیده است.

۴. دانشگاه‌های غیرانتفاعی و علمی کاربردی

شهریه دانشگاه‌های غیرانتفاعی نیز به طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ بیشتر شده است.

یک دانشجوی کارشناسی در این دانشگاه‌ها که سال گذشته برای هر ترم حدود ۸ میلیون تومان پرداخت می‌کرد، امسال باید بالای ۱۰ میلیون تومان بپردازد.

همچنین هر دانشجوی کارشناسی علمی کاربردی در سال جاری هر ترم به طور میانگین باید ۶ تا ۹ میلیون تومان هزینه پرداخت کند.

۵. هزینه سلف سرویس و غذای دانشجویی

دانشجویان دانشگاه های سراسری نظیر دانشگاه کردستان هم نسبت به افزایش قیمت غذا و مواردی از این دست نسبت به سال های گذشته به میزان حدود ۷۰ درصد گله مندی هایی ابراز و خواستار تعدیل و تجدیدنظر در این هزینه ها می باشند.

سخن پایانی

اگرچه شهریه دانشگاه ها به نسبت مدارس غیرانتفاعی باز هم پایین تر است اما کاهش قدرت خرید مردم و وضعیت موجود اقتصادی جامعه، ضرورت بازنگری در شهریه ها، افزایش تسهیلات و وام دانشجویی، حمایت بیشتر نهادهای حمایتی و انجمن های مردمی از دانشجویان کم بضاعت را ضروری ساخته است.