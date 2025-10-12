انشعاب غیرمجاز آب، سرقت از سرمایه های ملی است

به گزارش کردپرس؛ معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: متاسفانه کاهش بارندگی‌ها و تداوم خشکسالی‌ باعث کاهش سطح آب های زیرزمینی و همچنین ذخیره آب سدها و کم آبی رودخانه‌های و سراب‌های استان شده است.

وی به شرایط دشوار تامین آب شرب کرمانشاه اشاره کرد و گفت:بخش مهمی از آب شرب شهر کرمانشاه از سد گاوشان تامین می شود که متاسفانه به دلیل خشکسالی‌های پی در پس حجم آب پشت این سد در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است و وضعیت چاه های آب شرب هم نگران کننده است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: متأسفانه بخش مهمی از منابع شبکه آبرسانی شهری توسط افراد سودجو تحت عناوین مختلف و گاه به ظاهر موجه، در قالب انشعاب های غیرقانونی سرقت می‌شود.

وی تاکید کرد: ایجاد انشعاب غیرمجاز برای استفاده از منابع آبی به بهانه‌ای، در واقع سرقت از سرمایه های ملی و پایمال کردن حقوق عمومی محسوب می‌شود و روند انسداد این انشعاب ها و برخورد با متخلفان باید با شتاب بسیار بیشتری دنبال شود.

مهندس نجفی روند انسداد چاه های غیرمجاز استان در دو ماه اخیر بسیار پرشتاب توصیف کرد و گفت: خوشبختانه تکلیف و انسداد چاه‌های غیر مجاز در دو ماه اخیر و از زمان آغاز بکار مهندس درویشی مدیر جدید آب منطقه ای با اقتدار و شتاب مناسبی در حال انجام است که جای تقدیر ویژه دارد.

وی تصریح کرد: برنامه هفتم پیشرفت بر فراهم کردن مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف تاکید ویژه ای دارد و در استان کرمانشاه هم برای موفقیت در اجرای طرح های حوزه سازگاری با کم آبی، سخت نیازمند افزایش سطح مشارکت گروه‌های مردم نهاد هستیم.

در این نشست گزارشی از اقدامات آب منطقه ای در رابطه با انسداد چاه‌های غیر مجاز در شهرستان های شرق استان ارایه شد. همچنین شهرداری کرمانشاه گزارشی از برخورد با انشعاب های غیرمجاز ارائه کرد.

در بخش دیگری از آب منطقه ای گزارشی از وضعیت سد گاوشان و برداشت های غیرمجاز از بالادست این سد ارائه کرد.