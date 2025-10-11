افزایش ۳۵ درصدی دارایی های صندوق/تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به مستمری بگیران پرداخت می شود

به گزارش کرد پرس، حامد قادرمرزی در نشست خبری با رسانه های کشور که به مناسبت روز ملی روستا و عشایر برگزار شد، با اشاره به افزایش شفافیت و اصلاح ساختار اقتصادی صندوق، گفت: بیش از ۷۵ درصد دارایی های صندوق در بورس سرمایه گذاری شده و برنامه داریم تمامی دارایی ها را به سمت بازار سرمایه ببریم تا ضریب شفافیت به ۱۰۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه تعداد اعضای صندوق به بیش از سه میلیون و چهارصد هزار نفر رسیده است، افزود: دولت سالانه ۷۰ درصد حق بیمه روستاییان را پرداخت می کند و این حمایت ۲۰ ساله نشانه تعهد نظام جمهوری اسلامی به توسعه اجتماعی و رفاه روستاییان است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور با اشاره به حمایت دولت از صندوق، اظهار کرد: برای نخستین بار در قانون بودجه ۱۴۰۴، ۱۵ همت از مطالبات ۲۰ ساله صندوق از دولت منظور شده و امید است تا ۲ سال آینده، تمام بدهی های دولت به این صندوق تسویه شود.

قادرمرزی درباره خدمات رفاهی صندوق نیز، بیان کرد: تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۵۰ میلیون تومان بدون نیاز به مراجعه به بانک و تنها از طریق کارگزاری های صندوق به مستمری بگیران پرداخت می شود که در مرحله نخست، ۱۵ هزار نفر مشمول این طرح هستند.

وی همچنین به عملکرد حمایتی صندوق در حوزه زنان روستایی اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکنون بیش از ۳۷۵ هزار زن روستایی دارای سه فرزند و بیشتر و ۷۲ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، به صورت رایگان بیمه شده اند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور با تأکید بر نقش روستاییان در امنیت غذایی و اقتصادی کشور،یادآور شد: ۲۶ درصد جمعیت ایران در روستاها زندگی می کنند و ۹۴ درصد منابع آب و خاک کشور در مناطق روستایی قرار دارد؛ توسعه روستایی پیش شرط توسعه ملی است و بیمه اجتماعی یکی از پایه های اصلی آن محسوب می شود.

قادرمرزی از راه اندازی سامانه و اپلیکیشن «بیمه روستا» خبر داد و گفت: تمام خدمات صندوق از جمله مشاهده سوابق بیمه، پرداخت حق بیمه و درخواست تسهیلات از طریق سایت roosta.ir و اپلیکیشن بیمه روستا به صورت آنلاین در دسترس بیمه شدگان قرار گرفته است.