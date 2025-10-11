۱۳۲ هزار نفر در کردستان عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان هستند

به گزارش کرد پرس، امجد حسین پناهی در حاشیه نشست خبری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر که خبرنگاران استان کردستان نیز به صورت مجازی در آن حاضر بودند، ۱۳۲ هزار نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند که در حال حاضر تعداد بیمه شده فعال در این صندوق ۹۲ هزار و ۱۸۹ نفر است.

وی تعداد مستمری بگیران این صندوق در استان را ۶ هزار و ۶۱۹ نفر عنوان کرد و اظهار کرد: از این تعداد ۶۲۷ نفر مستمری بگیر از کار افتاده، ۲ هزار و ۲۵۷ نفر مستمری بگیر سالمندی، ۳ هزار و ۷۳۵ نفر هم مستمری بگیر بازنشسته پیش از موعد هستند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان با اشاره به اینکه ۶۰ کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در کردستان فعال است، افزود: سن ورود به بیمه پردازی ۱۸ تا ۵۰ سال است که مشمولان در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت می توانند از خدمات این صندوق بهره مند شوند.

حسین پناهی ادامه داد: اعضا در ۸ سطح می توانند به عضویت این صندوق درآیند که حق بیمه سطح نخست یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان و سطح ۸ هم ۵ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان در سال است که افراد به طور اختیاری می توانند یکی از این سطوح را انتخاب کنند.

بیمه ۹۶۰۴ مادر خانه دار دارای ۳ فرزند

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: کلیه زنان خانه دار روستایی و عشایری که تاریخ تولد فرزند سوم آنان از ۱۳۹۶٫۰۱٫۰۱ به بعد باشد، در این صندوق ثبت نام و از مزایای بیمه اجتماعی بازنشستگی به صورت رایگان بهره مند می شوند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان یادآور شد: در اجرای ماده (۲۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در حال حاضر ۹ هزار و ۶۰۴ زن خانه دار روستایی و عشایری که تاریخ تولد فرزند سوم و به بالای آنان از ۱۳۹۶٫۰۱٫۰۱ به بعد است، مشمول این طرح شده اند.

حسین پناهی در ادامه گفت: همچنین مستمری بگیران این صندوق می توانند با مراجعه به کارگزاری های سطح استان، درخواست تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون تومانی قرض الحسنه مورد نیاز خود را ثبت کنند.

وی اظهار کرد: این تسهیلات برای کلیه مستمری بگیران تحت پوشش این صندوق درنظر گرفته شده که بعد از ثبت درخواست ظرف ۲ هفته به آنان پرداخت خواهد.