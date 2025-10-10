به گزارش کردپرس، شرکتکنندگان در آیین یادبود دهمین سالگرد کشتار مقابل ایستگاه راهآهن آنکارا پس از برگزار شدن مراسم یادبود بهسوی ساختمان دادگستری آنکارا حرکت کردند تا راهپیمایی موسوم به «راهپیمایی عدالت» را برگزار کنند، اما نیروهای پلیس مانع ادامه مسیر شدند.
بهمناسبت دهمین سالگرد حمله داعش به تجمع «کار، صلح و دموکراسی» که در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ مقابل ایستگاه راهآهن آنکارا برگزار و در نتیجه آن ۱۰۴ نفر جان خود را از دست دادند، مراسم یادبودی در همان محل برگزار شد. پس از پایان یادبود، شرکتکنندگان دستبهحرکت شدند تا راهپیمایی موسوم به «راهپیمایی عدالت» را بهسمت ساختمان دادگستری آنکارا برگزار کنند، اما نیروهای پلیس مانع از ادامه حرکت آنها شدند و به جمعیت یورش بردند. در پی ممانعت از راهپیمایی، تظاهرکنندگان برای مدتی در محل نشست اعتراضی برگزار کردند؛ پس از گذشت مدتی، جمعیت محل را ترک کرد و راهپیمایی ادامه نیافت. گزارشهای منتشرشده گزارشی از مصدومیت یا بازداشتهای گسترده ارائه نکردهاند؛ نهادهای امنیتی و برگزارکنندگان یادبود در زمان نگارش این خبر درباره جزئیات بیشتر اظهارنظری رسمی نکردهاند.
نظر شما