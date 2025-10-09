به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی، روز پنج شنبه در جریان سفر به بخش کوزران و نشست شورای اداری با اشاره به ظرفیتهای شهرستان کوزران، از طبیعت، منابع آب، خاک حاصلخیز و تنوع قومیتی آن سخن گفت و افزود: این منطقه نمونهای ارزشمند از همزیستی اقوام مختلف، از جمله اهل سنت، تشیع و اهل حق است که باید حفظ و تقویت شود.
وی با بیان اینکه دشت کوزران دارای ذخایر آبی خوبی بوده، اما در حال حاضر با افت مخزن ۱۸ متری روبهرو است، بیان کرد: برداشت غیرمجاز آب و کشتهای پرآب، بحران کمآبی را تشدید کرده است.
حبیبی تصریح کرد: ۹۰ درصد مصرف آب استان مربوط به بخش کشاورزی است و اگر فقط ۱۰ درصد صرفهجویی شود، مشکل آب استان تا حد زیادی حل خواهد شد.
وی افزود: اولویت اصلی، تأمین آب شرب مردم است و کشاورزان باید با کشتهای کمآب و بهینهسازی مصرف، این نعمت الهی را برای آیندگان حفظ کنند.
حبیبی ظرفیت سراب قرهدانه را فرصتی مهم برای گردشگری، کشاورزی و اشتغال پایدار دانست و تصریح کرد: با همکاری بخش خصوصی و نهادهای متولی، باید این پروژه سریعتر اجرایی شود.
وی از فعالیت مرکز نیکوکاری امام علی(ع) در زمینه فرشبافی و قالیبافی تقدیر کرد و خواستار توسعه چنین مراکزی، بهویژه برای حمایت از بانوان و زنان بیسرپرست شد.
مدیر ارشد استان از تکمیل کتابخانه کوزران خبر داد و گفت: اعتبارات لازم برای این پروژه اختصاص یافته است.
استاندار کرمانشاه بر اختصاص شهرک صنعتی کوزران به صنایع تبدیلی کشاورزی تأکید کرد تا علاوه بر اشتغال، ارزش افزوده محصولات منطقه افزایش یابد.
وی همچنین در پاسخ به مطالبات کشاورزان گفت: پرداخت مطالبات گندمکاران در بهترین وضعیت و زمانبندی مشخص انجام شد.
حبیبی عنوان کرد: عمران و آبادانی این منطقه به عزم، همت و همکاری همه بستگی دارد و از مردم خواست با مشارکت فعال و همکاری با مسئولان، در مسیر توسعه پایدار کوزران نقشآفرین باشند.
