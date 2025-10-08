حضور ١٨٠ ورزشکار در هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در ارومیه

به گفته رییس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، علاوه بر برگزاری مسابقات در پنج رشته زورخانه‌ای و پنج وزن کشتی پهلوانی، مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی نیز هم‌زمان در ارومیه برگزار می‌شود.

محمدرضا باران‌چشمه، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ایران نیز در این نشست با اشاره به پوشش رسانه‌ای مطلوب مسابقات گفت: پخش مستقیم چند مرحله‌ای از شبکه‌های ملی، برنامه‌ریزی شده و انتظار می‌رود ظرفیت رسانه‌ای استان نیز برای معرفی این رویداد به کار گرفته شود.

او افزود: تیم ملی ایران در این دوره با رقبای قدرتمندی روبه‌روست که هرچند کار را دشوار می‌کند اما باعث افزایش هیجان و کیفیت رقابت‌ها خواهد شد.

مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی در حوزه ورزش‌های سنتی و اصیل ایرانی، در هفتمین دوره خود با حضور قهرمانان و مدیران ورزشی از کشورهای مختلف قاره کهن برگزار می‌شود. این رقابت‌ها فرصتی برای معرفی فرهنگ پهلوانی و ترویج ارزش‌های معنوی، اخلاقی و جوانمردی در میان ملت‌های آسیایی به شمار می‌رود.

فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی (IZSF) در سال ۱۳۸۳ با هدف گسترش و جهانی‌سازی این ورزش سنتی ایرانی تأسیس شد و تاکنون ۶ دوره مسابقات قهرمانی آسیا در کشورهای مختلف از جمله ایران، هند، تاجیکستان و افغانستان برگزار شده است. این رقابت‌ها علاوه بر بُعد ورزشی، جنبه فرهنگی و دیپلماسی ورزشی نیز دارند و هر ساله موجب تقویت پیوندهای دوستی میان کشورها می‌شوند.

هفتمین دوره این رقابت‌ها در مهرماه ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵) به میزبانی شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی برگزار می‌شود. در این دوره، ۱۸۰ ورزشکار و مدیر ورزشی از ۴۰ کشور حضور دارند که ۱۶ کشور در قالب تیم‌های ملی در بخش‌های مختلف با یکدیگر رقابت خواهند کرد.