۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۹

ارزش صادرات کالا از گمرکات آذربایجان غربی به بیش از ٢ میلیارد دلار رسید

ارزش صادرات کالا از گمرکات آذربایجان غربی به بیش از ٢ میلیارد دلار رسید

سرویس آذربایجان غربی- ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی گفت: ارزش صادرات کالا از گمرکات استان در سال جاری با ۲۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار رسید.

به گزارش کردپرس از ایرنا؛ خالد جنگجو افزود: از مجموع این میزان صادرات، یک میلیارد و ۳۰۷ میلیون دلار آن مربوط به گمرکات خود استان و یک میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار نیز مربوط به صادرات سایر گمرکات کشور از طریق گمرکات آذربایجان‌غربی بوده است.

او با اشاره به مقاصد عمده کالاهای صادراتی اظهار کرد: کشورهای عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، ارمنستان و افغانستان، اصلی‌ترین مقاصد صادرات کالاهای ایرانی از گمرکات استان هستند.

ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی با اشاره به عملکرد ترانزیتی گمرکات استان گفت: در سال جاری در مجموع ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع کالا از استان ترانزیت زمینی و ریلی شده که از این میزان، یک میلیون و ۴۸۰ هزار تن مربوط به ترانزیت از گمرکات استان و مابقی مربوط به ترانزیت عبوری سایر گمرکات کشور است.

جنگجو افزود: صیانت از سلامت فضای تجاری و مقابله قاطع با ورود کالاهای قاچاق و تهدیدکننده امنیت ملی از اولویت‌های اساسی گمرکات آذربایجان‌غربی است.

او تأکید کرد: با وجود محدودیت تجهیزات کنترلی در گمرکات مرزی، کارکنان حوزه نظارت با جدیت در جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و اقلام ممنوعه تلاش می‌کنند.

ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی تاکید کرد: صیانت از سلامت فضای تجاری و مقابله قاطع با ورود کالاهای قاچاق و تهدیدکننده امنیت ملی، از اولویت‌های اساسی گمرکات استان به‌شمار می‌رود.

او با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی با برخورداری از ۹ گمرک فعال، بیشترین تعداد گمرک را در میان استان‌های کشور دارد، گفت: علاوه بر انجام تشریفات صادراتی محصولات تولیدی استان، کالاهای سایر استان‌ها نیز از طریق این گمرکات صادر می‌شود.

کد خبر 2789492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha