ارزش صادرات کالا از گمرکات آذربایجان غربی به بیش از ٢ میلیارد دلار رسید

به گزارش کردپرس از ایرنا؛ خالد جنگجو افزود: از مجموع این میزان صادرات، یک میلیارد و ۳۰۷ میلیون دلار آن مربوط به گمرکات خود استان و یک میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار نیز مربوط به صادرات سایر گمرکات کشور از طریق گمرکات آذربایجانغربی بوده است.
او با اشاره به مقاصد عمده کالاهای صادراتی اظهار کرد: کشورهای عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، ارمنستان و افغانستان، اصلیترین مقاصد صادرات کالاهای ایرانی از گمرکات استان هستند.
ناظر گمرکات آذربایجانغربی با اشاره به عملکرد ترانزیتی گمرکات استان گفت: در سال جاری در مجموع ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع کالا از استان ترانزیت زمینی و ریلی شده که از این میزان، یک میلیون و ۴۸۰ هزار تن مربوط به ترانزیت از گمرکات استان و مابقی مربوط به ترانزیت عبوری سایر گمرکات کشور است.
جنگجو افزود: صیانت از سلامت فضای تجاری و مقابله قاطع با ورود کالاهای قاچاق و تهدیدکننده امنیت ملی از اولویتهای اساسی گمرکات آذربایجانغربی است.
او تأکید کرد: با وجود محدودیت تجهیزات کنترلی در گمرکات مرزی، کارکنان حوزه نظارت با جدیت در جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و اقلام ممنوعه تلاش میکنند.
ناظر گمرکات آذربایجانغربی تاکید کرد: صیانت از سلامت فضای تجاری و مقابله قاطع با ورود کالاهای قاچاق و تهدیدکننده امنیت ملی، از اولویتهای اساسی گمرکات استان بهشمار میرود.
او با اشاره به اینکه آذربایجانغربی با برخورداری از ۹ گمرک فعال، بیشترین تعداد گمرک را در میان استانهای کشور دارد، گفت: علاوه بر انجام تشریفات صادراتی محصولات تولیدی استان، کالاهای سایر استانها نیز از طریق این گمرکات صادر میشود.
نظر شما