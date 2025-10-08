ارزش صادرات کالا از گمرکات آذربایجان غربی به بیش از ٢ میلیارد دلار رسید

او با اشاره به مقاصد عمده کالاهای صادراتی اظهار کرد: کشورهای عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، ارمنستان و افغانستان، اصلی‌ترین مقاصد صادرات کالاهای ایرانی از گمرکات استان هستند.

ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی با اشاره به عملکرد ترانزیتی گمرکات استان گفت: در سال جاری در مجموع ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع کالا از استان ترانزیت زمینی و ریلی شده که از این میزان، یک میلیون و ۴۸۰ هزار تن مربوط به ترانزیت از گمرکات استان و مابقی مربوط به ترانزیت عبوری سایر گمرکات کشور است.

جنگجو افزود: صیانت از سلامت فضای تجاری و مقابله قاطع با ورود کالاهای قاچاق و تهدیدکننده امنیت ملی از اولویت‌های اساسی گمرکات آذربایجان‌غربی است.

او تأکید کرد: با وجود محدودیت تجهیزات کنترلی در گمرکات مرزی، کارکنان حوزه نظارت با جدیت در جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و اقلام ممنوعه تلاش می‌کنند.

او با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی با برخورداری از ۹ گمرک فعال، بیشترین تعداد گمرک را در میان استان‌های کشور دارد، گفت: علاوه بر انجام تشریفات صادراتی محصولات تولیدی استان، کالاهای سایر استان‌ها نیز از طریق این گمرکات صادر می‌شود.