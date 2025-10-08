تجلیل مرکز میراث جهانی اورامان از فعالان گردشگری پاوه

به‌گزارش گردپرس؛ عزیز مصطفایی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پاوه، روز جمعه ۱۱ مهرماه در مراسمی باشکوه از جمعی از فعالان و همیاران گردشگری شهرستان تقدیر به عمل آورد.

در این مراسم که با حضور حمید ظاهری، رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان پاوه و چهار تن از داوران جشنواره گردشگری برگزار شد، از هفت نفر از برگزیدگان به عنوان نمونه‌های برتر با اهدای جوایز تقدیر شد و به سایر اعضا نیز تقدیرنامه اهدا شد.

این افراد از میان کارآموزان موسسه آموزشی غفاری انتخاب شده بودند که در برگزاری موفقیت‌آمیز آیین افطاری شهرستان که پس از ثبت جهانی اورامانات، هر ساله در پاوه، مرکز میراث جهانی اورامانات، برگزار می‌شود، همکاری شایسته‌ای با اداره میراث فرهنگی داشتند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاوه در این مراسم با اشاره به تاریخچه گردشگری و مناسبت نامگذاری روز جهانی گردشگری توسط یونسکو، به تشریح وضعیت گردشگری شهرستان و وظایف همگانی در قبال این صنعت پرداخت و گفت: ثبت جهانی اورامانات، آغازی بر فصل جدیدی از مسئولیت‌ها بود و امروز گردشگری پاوه نیازمند همکاری و مشارکت تمامی اقشار جامعه است. از مسئولان تا شهروندان، همه و همه در قبال این میراث گرانبها مسئولیم.

مصطفایی، کارآموزان موسسه غفاری را سفیران افتخار اورامانات خواند و افزود: این عزیزان با راهنمایی دقیق و برخورد محترمانه با گردشگران خارجی، تصویری ماندگار و مثبت از مهمان‌نوازی مردم پاوه در ذهن بین‌المللیان ثبت می‌کنند. مشارکت مستمر آنان در برنامه‌های اداره میراث فرهنگی، الگویی ارزشمند برای سایر نهادهای مردمی است.

شایان ذکر است که کارآموزان موسسه آموزشی غفاری در زمینه راهنمایی گردشگران خارجی با اداره میراث فرهنگی همکاری مستمر دارند و نقش بسزایی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری شهرستان ایفا می‌کنند.