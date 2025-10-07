عفو عمومی در عراق ۳۵ هزار نفر را از بند آزاد کرد

به گزارش کردپرس، گزارش شورای عالی قضایی عراق آماری از اجرای اصلاحیه قانون عفو عمومی شماره ۲۷ سال ۲۰۱۶ را برای ماه سپتامبر گذشته منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، مجموع افرادی که مطابق این قانون از زندانها و بازداشتگاهها آزاد شدهاند به ۳۵ هزار و ۲۰۳ نفر رسیده است.
همچنین، تعداد افرادی که محکومیت یا حکم بازداشتشان غیابی صادر شده، به ۱۴۳ هزار و ۹۲۴ نفر میرسد.
در بخش مالی، گزارش شورای عالی قضایی نشان میدهد که مجموع وجوه دریافتشده ۳۸ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۳۹۰ دینار عراقی بوده و معادل آن به دلار آمریکا ۳۴ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۴۱۴ دلار گزارش شده است.
