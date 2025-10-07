نمایشگاه عکس با حضور عکاسان ٧ استان در مهاباد افتتاح شد

انجمن سینمای جوانان مهاباد اعلام کرده؛ پس از انتشار فراخوان برپایی نمایشگاه گروهی عکس مهاباد، ۸۲۳ قطعه عکس از ۱۹۳ عکاس هفت استان کشور به دبیرخانه ارسال شده و در مجموع هیات برگزار کننده نمایشگاه، از بین آثار ارسال شده ۴۲ عکس را از ۳۲ عکاس انتخاب کردند که با توجه به کیفیت آثار ارسال شده انتخاب عکس ها با حساسیت خاص و رای هیات اجرایی انجام شده است.

این نمایشگاه در ۲ بخش عکس آزاد و عکس مهاباد دایر شده است. در بخش آزاد ۲۸ عکس و در بخش عکس مهاباد نیز ۱۴ عکس به عنوان تصاویر منتخب چاپ و در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

نمایشگاه گروهی عکس به مدت یک هفته و در ۲ نوبت صبح و عصر برای بازدید علاقمندان دایر خواهد بود.

انجمن سینمای جوانان مهاباد یکی از انجمن‌های ۶۰ گانه سینمای جوانان در ایران است که از سال ۱۳۶۶ در این شهرستان راه‌اندازی شد و تاکنون به بیش از سه هزار هنرجو در رشته‌های مختلف فیلم‌سازی، تدوین، عکاسی و غیره آموزش دیده‌اند و هم‌اکنون دارای بیش از ۱۰۰ نفر عضو فعال است.