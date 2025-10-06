دعوت دو پینگ پنگ باز کردستانی به اردوی تیم ملی جوانان ایران

به گزارش کرد پرس، اردوی آماده سازی تیم ملی تنیس روی میز جوانان کشور با حضور ۱۳ بازیکن منتخب از استان های مختلف در حال برگزاری است.

بر اساس اعلام فدراسیون تنیس روی میز، سامران کریمی و فربد فاتح از استان کردستان نیز با نظر کادر فنی به این اردو فراخوانده شده اند تا در کنار دیگر ملی پوشان، برای حضور قدرتمند در رقابت های آسیایی آماده شوند.

هدایت تیم ملی جوانان ایران را میعاد مکیف، مربی با سابقه و شناخته شده کشور، بر عهده دارد.

این اردو با هدف افزایش آمادگی جسمانی، هماهنگی فنی و شناخت ترکیب نهایی تیم ملی برای اعزام به بازی های آسیایی بحرین برگزار می شود.