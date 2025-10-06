حل معضل ساخت و ساز غیرمجاز در استان کردستان نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است

در این راستا، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در گفتگو با کردپرس به تشریح وضعیت موجود و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با معضل ساخت و سازهای غیر مجاز پردات.

خانم مهندس بهار راستین در این رابطه گفت: پدیده ساخت و ساز غیرمجاز به شدت بر ساختار اجتماعی و اقتصادی استان تأثیر می‌گذارد و منجر به بروز مشکلاتی نظیر کاهش کیفیت زندگی، افزایش نارضایتی عمومی و بروز بحران‌های زیست‌محیطی می‌شود. ساخت و سازهای غیرمجاز معمولاً بدون رعایت استانداردهای لازم و مقررات ملی ساختمان انجام می‌شوند و این امر می‌تواند به بروز خطرات جدی برای ساکنین این ساختمان‌ها و سایر افراد در اطراف آن‌ها منجر گردد. علاوه بر این، این نوع ساخت و سازها به زیرساخت‌های مناسب و تأسیسات عمومی، مانند آب، برق و فاضلاب، دامن می‌زنند و منجر به ایجاد محلاتی ناامن و غیرمنظم می‌شوند. این مشکلات نه تنها بر ساکنین این مناطق تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند به کاهش ارزش املاک قانونی و مشروع نیز منجر شود و در نهایت بر بازار مسکن و سرمایه‌گذاری در استان تأثیر منفی بگذارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معتقد است: نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان کردستان احساس می‌شود. این رویکرد باید شامل تقویت نظارت، افزایش آگاهی عمومی، و همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی و سازمان‌های غیر دولتی باشد. در این راستا، مسؤولان و نهادهای ذی‌ربط باید به طور جدی به این معضل پرداخته و راهکارهای مؤثری برای کاهش و کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز ارائه دهند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یکی از نهادهای متولی فعالیت‌های ساختمانی، نقش حیاتی و اساسی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و دخالت افراد فاقد صلاحیت ایفا می‌کند. این سازمان با اجرای مقررات ملی ساختمان و استانداردهای فنی مرتبط، به ایجاد یک چارچوب قانونی و فنی برای تمامی پروژه‌های ساختمانی کمک می‌کند.

این نهاد با وجود پتانسیلی ارزشمند و بیش از 9 هزار عضو متخصص می تواند فرصتی مغتنم و مهم برای دستگاه های ناظر و مجری حوزه ساخت و ساز بشمار آید و بازوی اجرایی و مشورتی مهمی در اتخاذ تصمیمات صحیح عمرانی ایفا می کند.

مهندس راستین با اشاره به اهداف و خط مشی سازمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی بر اساس تکالیف قانونی خود در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز با انجام مکاتبات متعدد با مسئولین کشوری و استانی و برگزاری جلسات با مسئولین ارشد استانی، فرمانداران، شهرداران و مسئولین وزارت راه و شهرسازی، ضمن بیان این آسیب و تبعات آن، آمادگی خود را برای مقابله با این مسئله اعلام کرده است. این اقدامات نشان‌دهنده عزم راسخ سازمان در جهت حفظ کیفیت ساخت و سازها و رعایت مقررات ملی ساختمان است.

وی افزود: متاسفانه طبق قانون, سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نهاد حرفه‌ای و نظارتی، دارای محدودیت‌های قانونی زیادی است و نمی تواند به طور کامل بر فعالیت‌های ساخت و ساز نظارت کند اما همیشه آمادگی خود را جهت همکاری با نهادهای مسئول بعنوان بازوی فنی اعلام نموده است.

حل معضل ساخت و ساز غیرمجاز در استان کردستان نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که شامل تقویت قوانین، نظارت مؤثر، آموزش عمومی، همکاری بین‌سازمانی مانند دادگستری، معاونت عمرانی، شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، اداره استاندارد، سازمان نظام مهندسی، برنامه‌ریزی شهری باشد. با اجرای این راهکارها، می‌توان به تدریج به کاهش و کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز در این استان کمک کرد.

وجود ۱۵ شهرک غیرمجاز در شهر مریوان، رشد سرسام آور ساخت و سازهای غیرمجاز نواحی منفصل شهری سنندج، آمار نگران کننده ساخت و سازهای خارج از ضوابط قانونی در بانه و ... ضرورت اقدامی عاجل در این حوزه را دوچندان می کند.