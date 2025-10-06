واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران به اقدام ترکیه در مورد مکانیسم ماشه

به گزارش کرد پرس اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در ارتباط با اقدام ترکیه در اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران با توجه به اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفت: اقدام ترکیه در این ارتباط به نظر ما اقدامی غیر ضروری و غیرقانونی تلقی می‌شود به این دلیل که مبناها و پیش‌فرض‌هایی که برای اقدام این سه کشور اروپایی در این زمینه وجود دارد، غیرقانونی است.

بقائی ادامه داد: درخواست ما از همه کشورها به خصوص کشورهای همسایه و دوست این است که از اجرا و اثردهی این تصمیم غیرقانونی که بدون رعایت رویه‌ها انجام شده خودداری کنند.

بقائی همچنین تاکید کرد: این نهادها و شرکت‌هایی که در ابلاغیه دولت ترکیه از آنها نام برده شده است هیچ کدام در این کشور دارایی یا حسابی ندارند و آقای کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی نیز به این موضوع اشاره کردند.

سخنگوی وزارت خارجه با انتقاد از عملکرد سه کشور اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه تاکید کرد: این اقدام هیچ تعهدی را برای کشورهای عضو سازمان ملل برای اجرای تحریم‌ها ایجاد نمی‌کند.

همچنان شاهد نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه هستیم

وی همچنین با بیان این که «به رغم ارائه طرح صلح برای غزه و دیگر مسائل مرتبط در این زمینه، همچنان شاهد ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه هستیم» گفت: در طول دو سال گذشته حدود هشتاد هزار فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و ما همچنان شاهد نسل‌کشی و انجام جنایت از سوی رژیم صهیونیستی در این منطقه هستیم.

بقائی ادامه داد: متاسفانه در این مدت شاهد این بودیم که سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت از انجام هرگونه اقدام حداقلی برای توقف این جنایت‌ها درمانده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین برخورد صورت گرفته از سوی رژیم صهیونیستی با کاروان صمود و بازداشت فعالان حقوق بشر که همراه این کاروان دریایی بودند را محکوم کرد.

اگر دیپلماسی در راستای تحقق منافع ایران موثر باشد در استفاده از آن تردید نمی‌کنیم

بقائی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی با انتقاد از عملکرد سه کشور اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفت: آنها می‌گویند که راه دیپلماسی کماکان باز است ولی این یک گزاره کلی است. ما نیز می‌گوییم مسیر دیپلماسی هیچ‌گاه بسته نمی‌شود و هرگاه تشخیص دهیم که دیپلماسی در راستای تحقق منافع ایران موثر است در استفاده از آن تردیدی نمی‌کنیم ولی این سه کشور اروپایی ثابت کردند که دیپلماسی به این شکل با آنها ثمربخش نیست.

بقائی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه اقدام سه کشور اروپایی علاوه بر اینکه از لحاظ رویه و قانونی ایراد جدی دارد از لحاظ حقوقی نیز به نوعی باعث ایجاد آشفتگی در شورای امنیت و سازمان ملل شد و مشخص نیست که عملاً چه چیزی را شورای امنیت برگردانده است، ادامه داد : اقدام انجام شده از سوی سه کشور اروپایی پیش از اینکه مبتنی بر محاسبه عقلانی باشد نوعی اقدام از روی لجاجت در راستای اجرای درخواست آمریکا بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح خود این سه کشور اروپایی بود.

اقدام دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل در صدور اطلاعیه‌های مربوط به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران وجاهت قانونی ندارد

وی افزود: ما تاکید داریم که اقدام دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل در صدور اطلاعیه‌های مربوط به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران هیچ وجاهت قانونی ندارد و منطقی نیست.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: ما تاکید داریم که اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه، هیچ تعهدی را برای کشورهای عضو سازمان ملل برای اجرای تحریم‌ها ایجاد نمی‌کند.

فعلاً برنامه‌ای برای مذاکره با ۳ کشور اروپایی نداریم

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر برنامه‌ای برای مذاکره بین ایران و سه کشور اروپایی وجود دارد ، اظهار کرد: ما فعلاً برنامه‌ای برای مذاکره نداریم.

وی افزود: ما در حال حاضر متمرکز بر بررسی آثار و تبعات اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا هستیم.

بقائی ادامه داد: دیپلماسی به مفهوم ادامه تماس‌ها وجود دارد و ما هرگاه احساس کنیم که دیپلماسی می‌تواند اثر بخش باشد بر اساس منافع ملی کشور تصمیم می‌گیریم و در ارتباط با آن اقدام می‌کنیم.

بازداشت تبعه ایرانی در فرانسه غیرقانونی است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده «مهدیه اسفندیاری» شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه و تبادل زندانی بین ایران و فرانسه گفت: اتهام دو تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران مشخص است. تبعه ایرانی که در فرانسه دستگیر شده است، بازداشت آن غیر قانونی است.

وی ادامه داد: پیگیر وضعیت حقوقی خانم اسفندیاری هستیم و حدود ۱۰ روز قبل سفیر ایران در فرانسه برای سومین بار با خانم اسفندیاری دیدار داشتند و ما به صورت مستمر پیگیر وضعیت کنسولی ایشان هستیم.

بقائی با تاکید بر این که «ما پیگیر آزادی ایشان هستیم» ، ادامه داد: پرونده خانم اسفندیاری کماکان در فرانسه در مرحله تحقیقات است.

وی در ارتباط با بحث تبادل زندانیان بین ایران و فرانسه نیز گفت: کارهایی که در این زمینه لازم بوده در وزارت خارجه برای این موضوع انجام شود، صورت گرفته است و تصمیم گیری در مراجع ذی‌ربط دو کشور در حال انجام است و امیدواریم که با توجه به مقدماتی که انجام شده این کار هرچه زودتر انجام شود.

اجازه نخواهیم داد بدعت‌های غیرقانونی در شورای امنیت مشروعیت پیدا کند

بقائی با اشاره به رأی‌گیری اخیر در شورای امنیت سازمان ملل درباره اقدام سه کشور اروپایی گفت: اقدام سه کشور اروپایی نه تنها از نظر ما، بلکه از دیدگاه ۶ عضو شورای امنیت از مجموع پانزده عضو این شورا، ناموجه بوده است. چهار عضو شورای امنیت در ۲ نوبت به خواست سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی رأی منفی دادند و از آن تصمیم حمایت نکردند. افزون بر این، ۲ عضو دیگر از جمله رئیس شورای امنیت نیز رأی ممتنع دادند. در نظر داشته باشید رئیس شورا به‌عنوان طرفی که نخستین پیش‌نویس قطعنامه را ارائه کرده بود، خود از رأی مثبت خودداری کرد. این شکاف در شورای امنیت به‌روشنی بیانگر اختلاف نظر جدی میان اعضای شورا درباره درستی و منطق اقدام سه کشور اروپایی است.

وی در ادامه افزود: در پاسخ به پرسشی درباره دلایل غیرقانونی بودن اقدام سه کشور اروپایی باید گفت کافی است به سابقه عملکرد این کشورها و آمریکا نگاه کنیم. از زمان تصویب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۱۹، جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل به تعهدات خود پایبند بود. پس از آن نیز، در واکنش به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، ایران بر اساس یک حق شناخته‌شده در متن توافق، یعنی بند ۳۶ برجام، تصمیم به کاهش تدریجی و پلکانی تعهدات خود گرفت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: سه کشور اروپایی از سال ۲۰۱۹ به بعد در اجرای تعهدات خود قصور جدی داشتند و مرتکب نقض فاحش برجام شدند. آمریکا نیز که عامل اصلی بروز بحران کنونی است، با خروج غیرقانونی خود از توافق، هیچ صلاحیتی برای توسل به سازوکار حل اختلاف ندارد. بنابراین، اقدام این چهار طرف از اساس غیرقانونی است.

بقائی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هر ابزار لازم، به‌ویژه ابزارهای دیپلماتیک، برای اثبات حقانیت خود و مجاب‌کردن جامعه بین‌المللی به خودداری از پذیرش آثار و تبعات این اقدام غیرقانونی استفاده خواهد کرد. ما قاطعانه بر موضع حقوقی خود پایبندیم و اجازه نخواهیم داد که بدعت‌های غیرقانونی در شورای امنیت مشروعیت پیدا کند.

در حال حاضر بازرسی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران حضور ندارد

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد حضور بازرسان در ایران و آینده تعامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: در حال حاضر بازرسی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران حضور ندارد. آخرین بازرسی‌ها مربوط به حداقل ۱۰ روز قبل از نیروگاه بوشهر است که این بازرسی در چارچوب قراردادی که با روسیه در ارتباط با این موضوع انجام شده، صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اینکه در آینده چه کار می‌کنیم موضوعی است که باید توسط مراجع ذی‌صلاح که در این موضوع شورای عالی امنیت ملی است در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود.

بقائی تاکید کرد: با توجه به تحولات انجام شده در حال حاضر بدون تردید تفاهم قاهره کارایی ندارد و قابل اجرا شدن نیست.

مانع اصلی در مسیر توافق، ناتوانی و بی‌ارادگی طرف‌های غربی برای تصمیم‌گیری سیاسی بوده است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توضیح رایزنی‌های اخیر ایران در نیویورک برای جلوگیری از اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی و آمریکا علیه کشورمان گفت: در رابطه با پیشنهادهایی که در نیویورک مطرح شد، لازم است تأکید کنم که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌های دو تا سه ماه گذشته، از هیچ کوششی برای جلوگیری از تحقق اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی دریغ نکرد. ما با ابتکارهای مشخصی وارد نیویورک شدیم و در برابر پیشنهادها و ابتکارهایی که از سوی دیگران مطرح شد، انعطاف منطقی نشان دادیم.

وی افزود: بیش از یک بار و حداقل در سه نوبت، طرف‌های اروپایی پیشنهادهایی را که میان دو طرف تبادل شده بود، پذیرفتند، اما نتوانستند سایر طرف‌ها را برای نهایی‌کردن توافق مجاب کنند. این امر نشان می‌دهد که از ابتدا، یعنی از ۴ فوریه ۲۰۲۵، زمانی که بیانیه ریاست‌جمهوری آمریکا صادر شد و در یکی از بندهای آن، وزارت امور خارجه این کشور مأمور به پیگیری بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت شد، مسیر طرف‌های غربی از همان ابتدا بر مبنای آن دستورالعمل تنظیم شده بود. از همین رو، هیچ‌یک از پیشنهادهای مطرح‌شده جدی گرفته نشد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: در سه تا چهار نوبت، پیشنهادهایی از سوی طرف مقابل مطرح شد تا نشست چندجانبه‌ای با حضور نماینده آمریکا برگزار شود و موضوعات و ابتکارها مورد بررسی قرار گیرد. ما با حسن نیت با این ایده موافقت کردیم و حتی پیش از اعزام به نیویورک نیز آمادگی خود را اعلام کردیم؛ اما در هر مورد، طرف‌های مقابل از اجرای بندهای مختلف مربوط به برگزاری نشست طفره رفتند.

بقائی تأکید کرد: با اطمینان می‌توانم بگویم که هر آنچه معقول، منطقی و در عین حال عزتمندانه بود، از سوی جمهوری اسلامی ایران یا مطرح شد یا مورد بررسی قرار گرفت. در مقابل، طرف‌های مقابل یا اراده لازم را نداشتند، یا توان ایجاد اجماع درونی برای رسیدن به یک راه‌حل معقول و منطقی را پیدا نکردند. همین امر نشان می‌دهد که مانع اصلی در مسیر توافق، نه فقدان پیشنهاد از سوی ایران، بلکه ناتوانی و بی‌ارادگی طرف‌های غربی برای تصمیم‌گیری سیاسی بوده است.