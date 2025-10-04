دکتر شهرام فتاحی دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری کرمانشاه شد

به کردپرس استاندار کرمانشاه در آیین معارفه دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان که با حضور صفربیگی دبیر اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، با اشاره به اینکه این اندیشکده میتواند حلقه مفقوده ارتباط استانها با نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز در کشور باشد، اظهار کرد: در گذشته این ارتباط مستقیم بهویژه میان نمایندگان و استانها کمتر وجود داشت، اما این حرکت علمی میتواند فاصلهها را کم کرده و تصمیمگیریها را متناسب با شرایط ویژه هر استان تسهیل کند.
استاندار کرمانشاه استفاده از ظرفیت نخبگان و مدیران باسابقه را از دیگر مزیتهای این اندیشکده دانست و گفت: بسیاری از مدیران اجرایی پس از بازنشستگی یا خروج از چرخه مدیریت، با وجود تجربیات ارزشمندی که دارند کمتر از آن استفاده میشود و این اندیشکده میتواند محلی برای بهرهگیری از این تجربیات و انتقال نظرات به مدیران ملی و تصمیمسازان کشور باشد.
دکتر حبیبی افزود: این مرکز با رویکرد علمی و پژوهشی، ضمن کمک به قانونگذاری و سیاستگذاری، امکان آسیبشناسی دقیق مسائل و مشکلات استانها را فراهم میکند و بسیاری از قوانین برای کل کشور وضع میشوند، در حالی که هر استان شرایط خاص خود را دارد و انتقال این مسائل میتواند موجب اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط منطقهای شود.
وی با تأکید بر اهمیت این حرکت در کنار مدیران اجرایی استان گفت: مدیران دستگاههای اجرایی درگیر کارهای عملیاتی هستند و کمتر فرصت پرداختن به موضوعات کلان و پژوهشی را دارند که اندیشکده حکمرانی میتواند این خلأ را پر کرده و پلی میان بدنه علمی و دستگاههای اجرایی ایجاد کند.
مدیر ارشد استان با تقدیر از فعالیتهای این اندیشکده، ابراز امیدواری کرد که اندیشکده حکمرانی در استان کرمانشاه به صورت ویژه فعال شود و به گرهگشایی مسائل استان کمک کند.
اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری حلقه میانی میان مردم و مسئولان
دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهشهای مجلس در دیدار با استاندار کرمانشاه گفت: راهاندازی اندیشکدههای قانونگذاری بهعنوان یک حلقه میانی، میتواند خلأ ارتباطی میان مردم و مسئولان را پر کرده و بستری برای طرح و پیگیری مسائل استان فراهم آورد.
صفربیگی افزود: این اندیشکده تلاش میکند تا با گردهمآوردن نخبگان استان، مسائل و ظرفیتهای منطقه را شناسایی کرده و آنها را در سطح ملی و در تعامل با مجلس، دولت و سایر نهادهای بالادستی دنبال کند.
وی با اشاره به حمایت استاندار کرمانشاه از این طرح اظهار کرد: امیدواریم با همراهی مسئولان و نخبگان، بتوانیم گرهای از مشکلات مردم استان را باز کرده و مسیر توسعه و پیشرفت کرمانشاه را هموارتر کنیم.
در این نشست شهرام فتاحی به عنوان دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کرمانشاه معرفی شد.
