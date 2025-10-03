به گزارش کرد پرس، محمدابراهیم زارعی در حاشیه بازدید از موزه مردمشناسی خانه کُرد (عمارت آصف) و موزه باستانشناسی سنندج (عمارت ملا لطفالله) که با همراهی سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کردستان انجام شد، با تاکید بر اینکه آموزش باید به ستون اصلی توسعه گردشگری کشور تبدیل شود، گفت: یک گردشگر با فرهنگ و جغرافیای متفاوت زمانی که وارد منطقهای میشود، نیازمند فضای مناسب برای پذیرش و تعامل است و این مهم جز با آموزش جامع و فراگیر محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری در آموزش، تضمینکننده آینده گردشگری ایران و ارتقای کیفیت خدمات بومگردی است، افزود: آموزش باید بهعنوان محور راهبردی در برنامههای کلان گردشگری کشور جای گیرد و تمامی مدیران اقامتگاههای بومگردی و فعالان این صنعت، از مهارتهای علمی و حرفهای میزبانی بهرهمند شوند.
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در ادامه با اشاره به تاکید وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر راهاندازی اقامتگاه بومگردی در هر روستا، اظهار کرد: دستیابی به این هدف ملی تنها با تقویت زیرساختهای گردشگری، آموزش استانداردهای میزبانی و ایجاد بسترهای پایدار امکانپذیر است، موضوعی که هم در افزایش جذب گردشگر داخلی و خارجی موثر خواهد بود و هم رضایتمندی و وفاداری گردشگران را تضمین میکند.
زارعی، کردستان را نمونهای بارز از ظرفیتهای گسترده ملی در حوزه گردشگری دانست و ادامه داد: کردستان امروز به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل شده است، اما ظرفیتهای غنی طبیعی، تاریخی و فرهنگی این استان نشان میدهد که با برنامهریزی و آموزش هدفمند میتوان آن را به الگویی موفق برای توسعه گردشگری پایدار در سطح ملی بدل ساخت.
وی یادآور شد: پوشاک محلی، صنایعدستی و هنرهای سنتی، نهتنها میراث ارزشمند فرهنگی کردستان بلکه بخشی از هویت ملی ایران بهشمار میروند و میتوانند در معرفی برند گردشگری کشور و جذب گردشگران بینالمللی نقشی کلیدی ایفا کنند.
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری بیان کرد: توسعه پایدار گردشگری ایران، نیازمند حرکت ملی در آموزش، ارتقای استانداردها و سرمایهگذاری بر منابع انسانی است؛ چرا که تنها با چنین رویکردی میتوان ظرفیتهای بیبدیل استانها را در خدمت رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بهکار گرفت.
