۴.۷ میلیون نوبت واکسیناسیون دام در کردستان انجام شد

به گزارش کرد پرس، مدیرکل دامپزشکی کردستان با اعلام این خبر، گفت: این واکسیناسیون ها در راستای برنامه ایمن سازی دام ها در برابر بیماری های تب برفکی، تب مالت، آبله، هاری، سیاه زخم و طاعون نشخوارکنندگان کوچک انجام شده و مطابق تقویم واکسیناسیون ملی، تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

کامران زیباکردار اظهار کرد: ۷۷ درصد از عملیات واکسیناسیون انجام شده توسط اکیپ های بخش غیردولتی و در قالب طرح خرید خدمت صورت گرفته است؛ امری که نشان دهنده ظرفیت قابل اتکای بخش خصوصی در اجرای برنامه های بهداشتی دامپزشکی است.

وی افزود: علاوه بر واکسیناسیون رایگان، بیش از ۷۲۱ هزار نوبت واکسیناسیون بهادار نیز در سطح استان انجام شده است و این واکسن ها، که علیه بیماری های مدیریتی مانند آنتروتوکسمی، قانقاریا و آگالاکسی تزریق می شوند، با دریافت هزینه و از طریق تیم های خصوصی اجرا شده اند.

مدیرکل دامپزشکی کردستان با اشاره به استمرار روند واکسیناسیون دام ها، ادامه داد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری، تعداد کل نوبت های واکسیناسیون در استان از مرز هفت میلیون عبور کند.

زیباکردار به اجرای فاز نخست واکسیناسیون تب برفکی اشاره کرد و یادآور شد: این مرحله از اوایل شهریور آغاز شده و تا پایان مهر ادامه دارد و تاکنون این واکسیناسیون در دام سبک با ۵۴ درصد و در دام سنگین با ۴۲ درصد پیشرفت همراه بوده است.

وی همچنین از استفاده ترکیبی از واکسن های چندظرفیتی (پُلی والان) و واکسن های تک ظرفیتی برای مقابله با ویروس های غیربومی تب برفکی در سال جاری خبر داد.

مدیرکل دامپزشکی کردستان بیان کرد: واکسیناسیون، گام مهمی در پیشگیری از بیماری های دامی است، اما کافی نیست و اگر اصول بهداشت دامداری و قرنطینه رعایت نشود، همچنان احتمال بروز بیماری وجود دارد.

زیباکردار از دامداران خواست با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، مدیریت مناسب دام ها و همکاری با اکیپ های دامپزشکی، سلامت دام و سرمایه دامی استان را تضمین کنند.