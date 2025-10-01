سرخط خبرهای۹مهر خبرگزاری کردپرس

خودداری یگان‌های زنان کرد سوریه از خلع‌سلاح

یگان‌های زنان کرد سوریه که بخشی از نیروهای دموکراتیک سوریه هستند، همچنان از خلع‌سلاح امتناع می‌کنند و سلاح‌های خود را نماد هویت و مقاومت می‌دانند. این یگان‌ها پس از جنگ با داعش و از دست دادن عزیزان، به مبارزه ادامه می‌دهند. آنها به دولت دمشق بی‌اعتمادند و از تهدیدات ترکیه نیز نگرانی دارند. تلاش‌ها برای ادغام SDF در دولت سوریه بی‌نتیجه مانده و حقوق اقلیت‌ها هنوز تضمین نشده است. فرمانده یگان های زن کرد سوریه اعلام کرده که سلاح‌ها تنها در صورت تضمین امنیت و حقوق اقلیت‌ها زمین گذاشته می‌شوند.

اقلیم کردستان به قرارگاه اصلی نظامیان آمریکا در عراق تبدیل می‌شود

پنتاگون اعلام کرد که با کاهش مأموریت نظامی آمریکا در بغداد، بخش عمده نیروهای آمریکایی به اقلیم کردستان منتقل خواهند شد و اربیل به پایگاه اصلی نیروهای آمریکا در عراق تبدیل می‌شود. طبق برنامه جدید، بغداد مسئولیت مقابله با بقایای داعش در عراق را برعهده خواهد گرفت و نیروهای آمریکایی بر مبارزه با داعش در سوریه تمرکز خواهند کرد. تعداد نیروهای آمریکایی در عراق به کمتر از ۲۰۰۰ نفر کاهش خواهد یافت و بیشتر آنها در اربیل مستقر خواهند شد.



عراق به‌دنبال دو برابر کردن صادرات نفت اقلیم کردستان است

بغداد قصد دارد تا سال ۲۰۲۶ صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله کرکوک–جیهان را بیش از دو برابر کند. شرکت سومو مسئول بازاریابی نفت اقلیم کردستان شده و شرکت‌هایی که از دولت اقلیم کردستان طلبکارند، اولویت در تخصیص محموله‌های صادراتی خواهند داشت. نخستین نفتکش برای بارگیری ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام اقلیم کردستان در ۲ اکتبر در بندر جیهان ترکیه رزرو شده است. این اقدام در حالی انجام می‌شود که عرضه جهانی نفت در حال افزایش است و کشورهای اوپک‌پلاس تولید خود را افزایش داده‌اند.