به گزارش کردپرس به نقل از رویترز، یک مقام وزارت جنگ آمریکا گفت که طبق برنامه جدید، بغداد فرماندهی عملیات علیه بقایای داعش در خاک عراق را برعهده خواهد گرفت و نیروهای آمریکایی و متحدانشان مأموریت مقابله با داعش در سوریه را دنبال میکنند. بخش عمده نیروهای آمریکا از دیگر مناطق عراق به اقلیم کردستان منتقل خواهند شد تا این مأموریت را انجام دهند.
ایالات متحده در ابتدای سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵۰۰ نیرو در عراق و بیش از ۹۰۰ نیرو در سوریه داشت. با تکمیل انتقال نیروها، تعداد نیروهای آمریکایی در عراق به کمتر از ۲۰۰۰ نفر کاهش خواهد یافت که اکثریت آنها در اربیل مستقر خواهند شد. نیروهای باقیمانده در بغداد صرفاً بر همکاریهای امنیتی دوجانبه تمرکز خواهند داشت و نقشی در مبارزه با داعش نخواهند داشت.
یک مقام ارشد نظامی آمریکا تأکید کرد: «داعش دیگر تهدیدی پایدار برای دولت عراق یا خاک آمریکا از داخل عراق محسوب نمیشود. این یک دستاورد مهم است که به ما اجازه میدهد انتقال مسئولیت امنیتی به دولت عراق را مسئولانهتر انجام دهیم.»
این تصمیم، امتیازی برای دولت بغداد تلقی میشود که مدتها نگران بود حضور نیروهای آمریکایی بهعنوان عامل بیثباتی و هدفی برای گروههای نظامی باقی بماند. بر اساس توافق پیشین، پایگاه عینالاسد در استان انبار نیز به تدریج به کنترل عراق واگذار خواهد شد.
تمرکز نیروهای آمریکایی در اربیل، علاوه بر کاهش ریسک حملات علیه پایگاهها در مناطق مرکزی و غربی عراق، نشاندهنده تغییر استراتژی واشنگتن است. آمریکا همزمان با کاهش مأموریت مستقیم در بغداد، قصد دارد بر مناطق مرزی و شمالی و همچنین مأموریتهای ضد داعش در سوریه تمرکز کند. این انتقال میتواند نقشی کلیدی در حفظ ثبات نسبی در اقلیم کردستان و حفاظت از نیروهای آمریکایی ایفا کند، اما احتمالا به افزایش حساسیتهای سیاسی میان بغداد و اربیل و گروههای دیگر در عراق نیز خواهد انجامید.
