وزیر گردشگری: تاکنون نتوانستەایم ظرفیت های بی نظیر آذربایجان غربی را معرفی کنیم

به گزارش کردپرس،سیدرضا صالحیامیری امشب در پایان سفر یکروزه خود به آذربایجانغربی، پس از بازدید از مسجد جامع ارومیه، افزود: این مجموعه تاریخی بسیار ارزشمند است و ارادهای جدی در استان برای ثبت جهانی آن شکل گرفته تا با حذف الحاقات اطراف مسجد، زمینه ثبت جهانی این اثر فاخر فراهم شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر جایگاه ارزشمند مسجد جامع ارومیه، گفت: این مسجد ظرفیت کمنظیری برای جذب گردشگر و معرفی تاریخ و فرهنگ آذربایجانغربی دارد و با ثبت جهانی آن، ارومیه به یکی از بزرگترین سایتهای فرهنگی کشور تبدیل خواهد شد.
او همچنین با اشاره به ضرورت معرفی آثار تاریخی استان، خاطرنشان کرد: بناها، مساجد و کلیساهای تاریخی آذربایجانغربی از جایگاه ویژهای در فرهنگ و تمدن ایران برخوردارند، اما تاکنون نتوانستهایم این ظرفیتهای بینظیر را به شایستگی به مردم ایران و جامعه جهانی معرفی کنیم.
وزیر میراثفرهنگی درباره نتایج سفر به ارومیه نیز افزود: در این سفر و طی بازدیدها و جلسات تخصصی، تصمیمات مهمی در حوزه گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی در شورای فنی اتخاذ شد که پس از نهایی شدن به استان ابلاغ خواهد شد.
صالحیامیری در پایان با تأکید بر اراده جدی دولت برای رفع مشکلات کشور، اضافه کرد: دولت با تمام توان در تلاش است تا با کاهش موانع، فشار کمتری بر مردم وارد شود؛ اما به نیابت از دولت و بهواسطه برخی کوتاهیها، از مردم شریف آذربایجانغربی عذرخواهی میکنم.
