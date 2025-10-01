سال گذشته تنها ٧ میلیون گردشگر خارجی وارد ایران شدند

به گزارش کردپرس، سیدرضا صالحی‌امیری در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه جذابیت‌های طبیعی و تاریخی این خطه در کشور سرآمد است، افزود: چهره زیبای آذربایجان‌غربی به‌خوبی معرفی نشده و باید ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آن برای ایرانیان و جهانیان به‌ویژه نسل جوان معرفی شود تا انگیزه مهاجرت کاهش یابد و تعلق خاطر به سرزمین تقویت شود.

او همچنین با اشاره به ثبت بیش از ۱۸۵۰ اثر تاریخی ملی و ۶ اثر جهانی در استان، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی ظرفیت ویژه‌ای در جذب گردشگران زیارتی، فرهنگی و طبیعی دارد و امنیت پایدار این استان نیز یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های آن برای حضور گردشگران داخلی و خارجی است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی را سرزمین رازها و رمزها و رنگین‌کمان اقوام و ادیان توصیف کرده و گفت: این استان پرچمدار وحدت و وفاق ملی بوده و در هر نقطه آن اثری از تاریخ ایران وجود دارد که می‌تواند برگ‌های زرینی به تمدن کشور بیفزاید.

صالحی‌امیری همچنین گردشگری را فراتر از یک فعالیت اقتصادی دانسته و اضافه کرد: گردشگری ابزاری برای دیپلماسی فرهنگی، اشتغال‌آفرینی، امنیت‌زایی و تقویت ارتباط ملت‌هاست.

او در ادامه با بیان اینکه دولت متعهد به ایجاد ۱۰۰ هزار شغل پایدار تا پایان برنامه هفتم است، افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در صنعت گردشگری و نیم میلیون نفر در صنایع‌دستی فعال هستند که سهم آذربایجان‌غربی پنج هزار هنرمند و ۴۵۰۰ کارگاه صنایع‌دستی است.

وزیر میراث‌فرهنگی از تفویض اختیارات اجرایی به استانداران و تسهیل فرآیند صدور مجوزها نیز خبر داده و تصریح کرد: باید از نگاه سنتی عبور کنیم و بخش خصوصی سرمایه‌گذار دلسوز کشور بوده و نقش کلیدی در توسعه گردشگری دارد.

صالحی‌امیری همچنین از تصویب پنج مشوق کلیدی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری خبر داده و افزود: این مشوق‌ها شامل احداث هتل‌های ترکیبی (اقامتی و تجاری)، ورود ۲۰۰ قلم کالای مورد نیاز هتل‌ها با معافیت مالیاتی، ایجاد تأسیسات گردشگری در حاشیه سدها و دریاچه‌ها، تغییر کاربری اراضی با معافیت ۱۰۰ درصدی و کاهش ۸۰ درصدی عوارض ساخت هتل در کلان‌شهرهاست.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان با بیان اینکه رونق آذربایجان‌غربی به معنای رونق ایران بوده و هر گردشگری که وارد این استان می‌شود باید احساس نشاط و شادمانی داشته باشد، افزود: اگر زیرساخت‌ها فراهم شود، آذربایجان‌غربی با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی بی‌نظیرش میزبان انبوه گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود.