سرخط خبرهای۷مهر خبرگزاری کردپرس

پیشنهاد پست وزارت دفاع سوریه به مظلوم کوبانی

الهام احمد، رئیس روابط خارجی اداره خودگردان کردهای سوریه، گفت: برخی کشورها پیشنهاد کرده اند که پست‌های کلیدی نظامی در سوریه، مانند رئیس ستاد ارتش یا وزیر دفاع، به مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، واگذار شود. او تأکید کرد که هدف اصلی برای قسد حفظ استقلال نظامی و مشارکت در فرآیند سیاسی و نظامی سوریه است. احمد همچنین گفت که در جریان مذاکرات، امکان تصدی پست‌های دولتی توسط افراد قسد مطرح شده، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

ورود کاروان تازه ائتلاف بین‌المللی به شمال‌ و شرق سوریه

دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که یک کاروان نظامی جدید از ائتلاف بین‌المللی به شمال و شرق سوریه وارد شده است. این کاروان شامل ۳۵ کامیون با تجهیزات نظامی و لجستیکی بوده که از گذرگاه «الولید» به سوی پایگاه ائتلاف در اطراف حسکه حرکت کرده است. همچنین، تجهیزات و نیروهای پشتیبانی به پایگاه «خراب الجیر» در نزدیکی رمیلان نیز منتقل شده است. این اقدامات بخشی از تلاش برای تقویت حضور نیروهای ائتلاف در مناطق تحت کنترل خودگردان کردها است، و واکنش‌های مختلف داخلی و منطقه‌ای را به دنبال داشته است.

پیامدهای ورود مجدد اقلیم کردستان به بازار جهانی نفت

صادرات نفت اقلیم کردستان عراق پس از دو سال توقف از سر گرفته شد و روزانه ۱۸۰-۱۹۰ هزار بشکه نفت وارد بازار جهانی می‌شود. این افزایش عرضه موجب کاهش جزئی قیمت نفت شد. توافق جدید بغداد و اربیل به مشروعیت نفتی کردستان و تقویت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، اما چالش‌هایی مانند بدهی‌ها و تهدیدات امنیتی باقی‌مانده است. همچنین، آینده قرارداد خط لوله عراق-ترکیه در هاله‌ای از ابهام است.

کارگردان خبری / میلاد مرادی