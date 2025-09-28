قیمت وال مش: بهترین جایگزین وال پست های فلزی

در سال‌های اخیر توجه به ایمنی و صرفه‌جویی اقتصادی در پروژه‌های ساختمانی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. وال ‌پست فلزی که سال‌ها به‌عنوان گزینه اصلی به کار می‌رفت، معایبی مانند وزن بالا، هزینه زیاد و اجرای پیچیده داشت. همین موضوع باعث شد متخصصان به دنبال راهکاری نوین و مقرون‌به‌صرفه باشند. وال مش به‌عنوان نسل جدید سیستم‌های مهار دیوار، امروز به یکی از بهترین جایگزین‌ها برای وال ‌پست تبدیل شده است. در این مطلب به بررسی قیمت وال مش، مزایا و دلایل برتری آن نسبت به روش‌های سنتی خواهیم پرداخت.

وال مش چیست؟

وال مش (Wall Mesh) یک سیستم نوین برای مهار دیوارهای غیر باربر در برابر نیروهای جانبی مانند زلزله است. برخلاف روش‌های سنتی که از وال ‌پست‌ فلزی استفاده می‌کنند، وال مش با بهره‌گیری از مش فایبرگلاس و لایه‌های پلاستر گچی یا سیمانی، روشی سبک، سریع و اقتصادی برای تقویت دیوارها ارائه می‌دهد.

اجزای اصلی وال مش عبارتند از:

مش فایبرگلاس: شبکه‌ای از الیاف شیشه مقاوم در برابر قلیا (در دو نوع E-glass و AR-glass ) که به‌عنوان تقویت‌کننده اصلی عمل می‌کند و بسته به نوع و نیاز پروژه انتخاب می‌گردد.

پلاستر گچی یا سیمانی: لایه‌ای از گچ یا سیمان که مش فایبرگلاس را پوشش می‌دهد و به تقویت دیوار کمک می‌کند.

نبشی گالوانیزه: نقش نبشی‌ها، که به عنوان مهار خارج از دیوار عمل می‌کنند، در اتصال دیوار به سازه اصلی و جلوگیری از جابجایی آن بسیار مهم است.

راهنمای انتخاب محصولات وال مش مطابق ضوابط آیین نامه ای گرماژ توری در حالت فول مش 50 گرم بر سانتی متر مربع گرماژ توری در حالت وال مش نواری 100 گرم بر سانتی متر مربع فواصل چشمه توری 5 الی 10 میلیمتر حداقل تنش تسلیم ‏توری 1000 مگاپاسکال توری فایبرگلاس مجاز در پلاستر گچی مش فایبرگلاس مقاوم به قلیا (نوع ‏AR) توری فایبرگاس مجاز در پلاستر سیمانی توری فایبرگلاس معمولی (E-glass) – مش فایبرگلاس مقاوم به قلیا (AR-glass) توری فایبرگلاس در نمای ساختمان مش فایبرگلاس مقاوم به قلیا (AR-glass)

وال پست فلزی چیست؟

وال پست یک سیستم سنتی برای مهار دیوارهای غیر باربر در برابر نیروهای جانبی مانند زلزله است. این سیستم از فولاد ساخته می‌شود و با اتصال به دیوار، مانع ترک‌خوردگی و جابجایی آن می‌شود.

اجزای اصلی وال پست فلزی عبارت‌اند از:

وادار قائم: قطعه‌ای فلزی که به‌صورت عمودی نصب می‌شود و اصلی‌ترین عنصر مقاومتی در برابر نیروهای جانبی دیوار است.

وادار افقی: قطعه‌ای افقی که به وادار قائم متصل می‌شود و دیوار را در جهت عرضی مهار می‌کند.

میلگرد بستر: میلگردی که درون دیوار تعبیه می‌شود و وادارهای قائم و افقی را به دیوار متصل می‌کند.

گیره و قلاب میلگرد بستر: برای ثابت نگه‌داشتن میلگرد بستر در جای خود و اتصال آن به وادارها استفاده می‌شود.

نبشی گالوانیزه: در گوشه‌ها و لبه‌های دیوار نصب می‌شود تا از ترک‌خوردگی و آسیب دیدن دیوار جلوگیری کند و استحکام سیستم را افزایش دهد.

با وجود مزایای مقاومت بالا، وال ‌پست‌ فلزی معایبی مانند وزن زیاد، هزینه بالای اجرا و پیچیدگی نصب دارد که باعث شده استفاده از جایگزین‌هایی مانند وال مش به‌مرور محبوب‌تر شود.

تفاوت های کلیدی وال پست و وال مش چیست؟

اگرچه هر دو سیستم برای مهار دیوارهای غیر باربر به کار می‌روند، وال پست فلزی و وال مش در سه زمینه اصلی تفاوت دارند:

زمینه تفاوت وال پست فلزی وال مش نوع مصالح عمدتاً از فولاد ساخته می‌شود، سنگین و نیازمند نگهداری و مهار دقیق است. ترکیبی از مش فایبرگلاس و پلاستر گچی یا سیمانی، سبک و مقاوم در برابر محیط‌های قلیایی است. فلسفه طراحی تمرکز بر استحکام مکانیکی و ایجاد مقاومت در برابر بارهای جانبی با اجزای فلزی. تمرکز بر تثبیت و مهار دیوارهای غیر باربر به شیوه‌ای سبک، اقتصادی و بدون مصالح سنگین. مراحل اجرا نیاز به اتصال به میلگرد بستر؛ در دیوارهای مهار نشده، اجرای آن مستلزم تخریب است. قابل نصب روی دیوار موجود بدون تخریب؛ اجرای سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر.

این تفاوت‌ها باعث شده است که بسیاری از مهندسان و پیمانکاران، به خصوص در پروژه‌های بازسازی یا دیوارهای موجود، وال مش را جایگزینی هوشمندانه و عملی‌تر نسبت به وال پست فلزی بدانند.

قیمت وال مش چقدر است؟

قیمت وال مش به دلیل مصالح سبک و اجرای ساده، نسبت به وال‌ پست فلزی مقرون‌به‌صرفه‌تر است. عوامل اصلی مؤثر بر هزینه عبارتند از:

نوع پلاستر: استفاده از پلاسترهای گچی عموما سریع‌تر و مقرون به صرفه‌تر است. این در حالی است که پلاسترهای سیمانی با مقاومت بیش‌‎تر، هزینه و زمان اجرای بالاتری دارند.

نوع مش و توری: مش فایبرگلاس مقاوم به قلیا دوام بیش‌تری داشته؛ اما از نوع عادی گران‌تر است. از سوی دیگر، گرماژ مش نیز بر هزینه موثر است.

تعداد، ابعاد و ضخامت نبشی: با توجه به اندازه دیوار و نیاز پروژه مورد نظر، مشخصات نبشی‌های مورد استفاده نیز در تعیین قیمت وال مش تاثیر دارد.

متراژ پروژه: به طور کلی، متراژ پروژه با مقدار مواد مصرفی و قیمت وال مش ارتباط مستقیم دارد؛ اما در پروژه‌های بزرگ، عموما در مصالح و اجرا صرفه‌جویی به عمل می‌آید. این در حالی است که در پروژه‌های کوچک ممکن است هزینه‌های ثابت بیش‌تر باشد.

دستمزد اکیپ اجرایی: بهره‌گیری از نیروی کار ماهر نیازمند هزینه بالاتر نسبت به نیروی کار نیمه متخصص است.

مقایسه قیمت وال مش با وال پست فلزی؛ کدام انتخاب اقتصادی تری است؟

هنگام انتخاب سیستم مهار دیوارهای غیر باربر، اقتصادی بودن گزینه اهمیت ویژه‌ای دارد. طبق پیوست ۶ آیین‌نامه ۲۸۰۰، اجرای وال مش نسبت به وال ‌پست فلزی هزینه کمتری دارد. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قیمت وال مش در اغلب پروژه‌ها به دلیل حذف وادارهای فلزی و مصالح سنگین و نیز اجرا سریع‌تر و آسان‌تر کمتر است. بنابراین، وال مش انتخاب اقتصادی و عملی برای مهار دیوارهای غیر باربر محسوب می‌شود.

چرا وال مش جایگزین وال پست در پروژه‌های ساختمانی شده است؟

در سال‌های اخیر، وال مش به‌عنوان جایگزینی مدرن و کارآمد برای وال ‌پست فلزی رواج یافته است. مزایای اصلی آن عبارتند از:

هزینه پایین اجرا: عواملی چون حذف وادارهای فلزی و کاهش نیاز به مصالح سنگین، باعث کم‌تر بودن قیمت وال مش نسبت به وال‌ پست می‌شوند.

سرعت بالای اجرا: مصالح سبک و آماده به کار، نصب سریع و آسان را امکان‌پذیر می‌کند.

سهولت اجرا: طراحی سبک و مواد آماده باعث می‌شود حتی نیروی کار نیمه متخصص بتواند فرایند اجرا را به سادگی انجام دهد.

امکان اجرا در دیوارهای بدون وال پست و بدون تخریب: قابلیت نصب روی دیوارهای موجود بدون نیاز به تخریب، امکان اجرای سریع و اقتصادی را فراهم می‌کند.

با توجه به این مزایا، وال مش نه تنها جایگزینی اقتصادی برای وال ‌پست فلزی است، بلکه گزینه‌ای عملی و کاربردی برای مهار دیوارهای غیر باربر در پروژه‌های مدرن محسوب می‌شود.

وال مش؛ راهکاری نوین برای مهار دیوارهای غیرسازه‌ای ساختمان

وال مش با ترکیب مش فایبرگلاس و پلاستر گچی یا سیمانی، گزینه‌ای سبک، اقتصادی و آسان برای مهار دیوارهای غیر باربر است. این سیستم امکان نصب سریع و بدون تخریب دیوارهای موجود را فراهم می‌کند و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در اغلب پروژه‌ها، اجرای آن مقرون‌به‌صرفه‌تر از وال‌ پست فلزی است. بنابراین، وال مش به‌عنوان جایگزینی عملی و بهینه برای وال ‌پست پیشنهاد می‌شود.