۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۲

رکورد اشغال هتل در ارومیه، خوی و مهاباد شکسته شد

رکورد اشغال هتل در ارومیه، خوی و مهاباد شکسته شد

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: در مرداد و شهریورماه رکورد اشغال هتل‌های آذربایجان غربی در شهرهای بزرگ از جمله ارومیه، خوی و مهاباد شکسته شد که این امر نشان‌دهنده استقبال گردشگران از سفر به استان است.

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری با اشاره به اجرای بیش از ۲۵ عنوان برنامه در هفته گردشگری سال جاری اظهار کرد: شرکت در نماز جمعه، برپایی میز خدمت، نواختن زنگ گردشگری، برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع اصول و مبانی تشریفات در صنعت گردشگری، بازدید از مراکز اقامتی و آژانس‌های مسافرتی، برگزاری پنل تخصصی ارتقای بهره‌وری در صنعت گردشگری و تقدیر از عوامل و فعالان گردشگری از جمله این برنامه‌ها هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی برگزاری کمپین پاک‌سازی بناهای و جاذبه‌های گردشگری سطح استان با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد، برگزاری جشن مهرگان، اجرای تورهای آشناسازی برای اقشار مختلف مردم از جمله کودکان، سالمندان و ‌...، استقبال از گردشگران در پایانه‌های مرزی، آیین بزرگداشت شمس و مولانا، برگزاری جشنواره‌های گردشگری و افتتاح چندین پروژه را از دیگر برنامه‌های هفته گردشگری برشمرد.

او اضافه کرد: هم‌اکنون در حوزه تکمیل زیرساخت‌های گردشگری ۵۲ پروژه در دست اجرا است که ۱۱ مورد آن از نوع هتل هستند و برای اجرای این پروژه‌ها بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در حال انجام است.

صفری با بیان اینکه در حال حاضر ۶ هزار و ۸۵۰ تخت اقامتی در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سطح استان بیش از ۳۵۰ واحد گردشگری فعال وجود دارد که از این تعداد ۱۵۰ واحد از نوع اقامتی هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه در پنج ماهه امسال ۲۲۵ هزار تبعه خارجی از مرزهای پنجگانه وارد استان شده‌اند، تصریح کرد: همچنین در این مدت ۱۴۰ هزار نفر در هتل‌های سطح استان اقامت داشتند به طوری که در مرداد و شهریورماه رکورد اشغال هتل‌های آذربایجان غربی در شهرهای بزرگ از جمله ارومیه، خوی و مهاباد شکسته شد که این امر نشان‌دهنده استقبال گردشگران از سفر به استان است.

کد خبر 2789144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha