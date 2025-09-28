رکورد اشغال هتل در ارومیه، خوی و مهاباد شکسته شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی برگزاری کمپین پاک‌سازی بناهای و جاذبه‌های گردشگری سطح استان با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد، برگزاری جشن مهرگان، اجرای تورهای آشناسازی برای اقشار مختلف مردم از جمله کودکان، سالمندان و ‌...، استقبال از گردشگران در پایانه‌های مرزی، آیین بزرگداشت شمس و مولانا، برگزاری جشنواره‌های گردشگری و افتتاح چندین پروژه را از دیگر برنامه‌های هفته گردشگری برشمرد.

او اضافه کرد: هم‌اکنون در حوزه تکمیل زیرساخت‌های گردشگری ۵۲ پروژه در دست اجرا است که ۱۱ مورد آن از نوع هتل هستند و برای اجرای این پروژه‌ها بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در حال انجام است.

صفری با بیان اینکه در حال حاضر ۶ هزار و ۸۵۰ تخت اقامتی در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سطح استان بیش از ۳۵۰ واحد گردشگری فعال وجود دارد که از این تعداد ۱۵۰ واحد از نوع اقامتی هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه در پنج ماهه امسال ۲۲۵ هزار تبعه خارجی از مرزهای پنجگانه وارد استان شده‌اند، تصریح کرد: همچنین در این مدت ۱۴۰ هزار نفر در هتل‌های سطح استان اقامت داشتند به طوری که در مرداد و شهریورماه رکورد اشغال هتل‌های آذربایجان غربی در شهرهای بزرگ از جمله ارومیه، خوی و مهاباد شکسته شد که این امر نشان‌دهنده استقبال گردشگران از سفر به استان است.