در عراق هر ۵.۷ نفر و در اقلیم کردستان هر ۲.۷ نفر یک خودرو دارند

به گزارش کردپرس، همزمان با فرا رسیدن «روز جهانی بدون خودرو» در ۲۲ سپتامبر، آمارها نشان می‌دهد که در اقلیم کردستان عراق بیش از دو میلیون و ۳۵۰ هزار خودرو وجود دارد. در کل عراق این رقم به هشت میلیون خودرو و در جهان به یک میلیارد و ۶۴۴ میلیون خودرو می‌رسد.

معروف مجید، رئیس سازمان «آینده برای حفاظت از محیط زیست» در این باره گفت: «هدف از روز جهانی بدون خودرو، افزایش آگاهی عمومی درباره پیامدهای زیست‌محیطی خودروها و تشویق مردم به استفاده از شیوه‌های جایگزین حمل‌ونقل است.»

او یادآور شد که سابقه این روز به سال ۱۹۵۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که کشورهایی مانند بلژیک، هلند و سوئیس ناچار شدند برای محدود کردن استفاده از خودرو، اقدامات شدیدی در پیش گیرند. نخستین فعالیت رسمی روز جهانی بدون خودرو در ژوئن ۱۹۹۶ در شهر ریکیاویک ایسلند برگزار شد.

معروف مجید تأکید کرد: «کاهش انتشار گازهای آلاینده خودروها و توجه به ضرورت حفاظت از محیط زیست، یکی از مکانیزم‌های مهم سازمان ملل متحد برای ارتقای سطح آگاهی جهانی در زمینه مسائل زیست‌محیطی است.»

به گفته او، این روز فرصتی است برای شهروندان تا تأثیر آلودگی ناشی از خودروها بر زندگی خود را بهتر درک کنند و در استفاده کمتر از خودروهای شخصی و انتخاب شیوه‌های پایدارتر جابه‌جایی مشارکت داشته باشند.

بر اساس آمارها:

در اقلیم کردستان عراق بیش از ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار خودرو وجود دارد که از این میان ۲۸ هزار و ۹۲۹ خودرو شخصی است؛ به طور میانگین هر ۲.۷ نفر در اقلیم کردستان یک خودرو دارند.

در عراق مجموع خودروها به ۸ میلیون دستگاه رسیده است؛ به طور میانگین هر ۵.۷ نفر یک خودرو دارند.

در سطح جهان نیز یک میلیارد و ۶۴۴ میلیون خودرو وجود دارد؛ به طور میانگین هر ۴.۹ نفر در جهان یک خودرو دارند.