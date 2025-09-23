به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در آیین فرا رسیدن ماه مهر و هفته دفاع مقدس را تبریک گفت و اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی، روز نشاط و امید و بهار دانش است و همانگونه که هفته دفاع مقدس مدرسه ایمان، عشق و مقاومت بود، امروز نیز مهرماه مدرسه ساختن آینده است.
حبیبی با اشاره به گزارش مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: قریب به ۴۰۰ هزار دانشآموز و فرهنگی در استان کرمانشاه امروز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند و یک جنبوجوش علمی در سراسر استان شکل گرفته است و این حضور گسترده نه تنها مستقیم بلکه به شکل غیرمستقیم تمام خانوادهها را درگیر کرده و شور و نشاط اجتماعی ویژهای ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: به احترام دانشآموزان و فرهنگیان، ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان تا ساعت ۹ صبح شناور اعلام شد تا والدین بتوانند فرزندانشان را در نخستین روز سال تحصیلی همراهی کنند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مرکز ثقل پیشرفت هر جامعه انسان است، تأکید کرد: انسان باید هم آموزش ببیند و هم تربیت شود و هر دو در مدرسه شکل میگیرد و اگر قرار است قلههای توسعه را فتح کنیم، نقطه آغاز آن مدرسه است.
وی سرعت رشد علم و فناوری را لحظهای توصیف کرد و گفت: نباید از این قافله عقب بمانیم چرا که امروز حتی هوش مصنوعی بهعنوان رقیبی نوظهور در عرصه علم مطرح است، اما همچنان جایگاه علم و دانش انسانی باید ارتقا یابد و بالاترین قدرت، قدرت علم و دانش است و ترکیب علم با تقوا میتواند هر غیرممکنی را ممکن کند.
حبیبی مهمترین هدف دشمن را ناامید کردن نسل جوان دانست و تصریح کرد: دانشآموزان باید امید خود را حفظ کنند؛ چرا که آینده در دست شماست و سال تحصیلی فصل ساختن آینده است و همه امکانات استان باید در خدمت آموزش و پرورش قرار گیرد لذا موفقیت تنها در دانش و کتاب خلاصه نمیشود بلکه مسئولیتپذیری و اخلاق نیز باید در کنار آن باشد.
وی خطاب به دانشآموزان گفت: شما باید رویاهای بزرگ داشته باشید و جامعه به خلاقیت و آرمانهای بزرگ شما نیاز دارد چرا که این رویاها شدنی است و آینده کشور به دست شما ساخته میشود.
مدیر ارشد استان در ادامه از افتتاح فضاهای آموزشی جدید خبر داد و گفت: امروز بیش از ۳۱۴ کلاس درس جدید در اختیار دانشآموزان و فرهنگیان قرار گرفت تا در فضایی ایمن و استاندارد تحصیل کنند.
مدیر ارشد استان از نقش خیرین مدرسهساز قدردانی کرد و افزود: سال گذشته خیرین بیش از ۱۱۳ میلیارد تومان برای توسعه فضاهای آموزشی استان کمک کردند که این نشان از توجه و اعتقاد عمیق آنان به جایگاه علم و دانش دارد.
حبیبی با بیان اینکه دولت توجه به آموزش و پرورش را در اولویت برنامههای خود قرار داده، اظهار کرد: باید بسترهای لازم برای ارتقای فضاهای آموزشی و تربیتی فراهم شود و همه مدیران دستگاهها اهتمام ویژهای در این زمینه داشته باشند.
وی با قدردانی از حضور مدیران، فرهنگیان، دانشآموزان و مسئولان استان، از نماینده ولیفقیه در کرمانشاه نیز قدردانی کرد و گفت: آیتالله غفوری همواره محور وحدت و ستون انسجام در استان بودهاند و با هدایتهایشان مسیر توسعه استان دنبال میشود.
