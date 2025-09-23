۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۳

آغاز فصل برداشت گردو در آذربایجان غربی؛

سردشت و ارومیه بیشترین میزان تولید گردو را دارند

سردشت و ارومیه بیشترین میزان تولید گردو را دارند

سرویس آذربایجان غربی- رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به آغاز برداشت محصول گردو از باغ های استان گفت: ۷ هزار و ۹۲۰ هکتار از باغ های استان، باغ گردو است که ۷ هزار و ۱۰۰ هکتار باغات بارور و مابقی به صورت نهال( غیر بارور) هستند.

به گزارش کردپرس. محمدرضا اصغری اظهار کرد: میانگین عملکرد باغات گردو در هر هکتار  ۲ تُن محصول خشک بوده و شهرستان ارومیه و سردشت بیشترین میزان تولید گردو در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: ارقام گردوی کشت شده عمدتا بذری و از ژنوتیپ‌های مختلف است، البته در سال‌های اخیر ارقام خارجی و نهال های کشت بافتی و پیوندی نیز در سطح وسیع جایگزین ارقام بذری شده است به طوری که می‌توان به رقم چندلر، فرنور، پدرو، فرنت و فرانکت و کاغذی اشاره کرد.

اصغری اضافه کرد: این استان از نظر تولید گردوی با کیفیت و به کارگیری تکنیک‌های جدید تولید از جمله دستگاه‌های برداشت، تولید نهال گردوی پیوندی، سرشاخه کاری درختان و وجود کارشناسان صاحب نظر از رتبه داران تولید گردو در کشور محسوب می شود .

او در پایان گفت: آذربایجان غربی ۱۲۶ هزار هکتار باغ دارد که از این مقدار بیش از ۷ هزار هکتار آن باغ بارور گردو است و این استان با دارا بودن رتبه ششم تولید گردو در کشور از استانهای پیشتاز در زمینه این محصول باغی است.

کد خبر 2788964

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha