افتتاح ۱۶۹ پروژه عمرانی و ۱۳ طرح اقتصادی در هفته دولت

به گزارش کردپرس؛ محمد مبین با اشاره به بررسی و راستی‌آزمایی پروژه‌های قابل افتتاح اظهار کرد: در فرآیند بررسی پروژه‌ها، طرح‌های تکراری که پیش از این افتتاح شده بودند، از فهرست حذف شدند و پروژه‌های اعلام‌شده، طرح‌های جدید و قابل بهره‌برداری هستند.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله بنیاد مسکن، راهداری، شهرداری‌های کرمانشاه و شهرستان‌ها، علوم پزشکی، آب و فاضلاب، شرکت شهرک‌های صنعتی و دهیاری‌ها اجرا شده‌اند.

فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروژه‌های دهیاری‌ها به توسعه زیرساخت‌های روستایی اختصاص دارد، گفت: آسفالت معابر روستایی، اجرای طرح‌های هادی، اصلاح معابر و جداول و توسعه شبکه‌های فاضلاب از جمله طرح‌های پیش‌بینی‌شده در این بخش است.

مبین همچنین از افتتاح ۱۳ طرح اقتصادی و اشتغال‌زایی در هفته دولت خبر داد و تصریح کرد: این طرح‌ها عمدتاً با مشارکت بخش خصوصی اجرا شده و مجموع سرمایه‌گذاری آنها به پنج هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان می‌رسد و زمینه اشتغال یک هزار و ۲۳۱ نفر را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: در بخش جهاد کشاورزی سه طرح در زمینه بسته‌بندی، صنایع تبدیلی و گلخانه‌ای، در حوزه صنعت و معدن پنج طرح صنعتی و فلزی و در بخش میراث فرهنگی نیز سه طرح شامل مجموعه‌های اقامتی و تولید صنایع دستی آماده افتتاح است.

فرماندار کرمانشاه اضافه کرد: در حوزه شیلات نیز دو طرح آبزی‌پروری و پرورش ماهیان گرمابی در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ابراز امیدواری کرد بهره‌برداری از این طرح‌ها بتواند در تقویت تولید، ایجاد اشتغال، افزایش رفاه عمومی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم شهرستان کرمانشاه مؤثر باشد.