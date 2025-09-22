قیمت‌ مرغ در آذربایجان غربی به عنوان قطب تولید نامتعارف است

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: استان امروز دوشنبه در ردیف سه استان کشور قرار گرفته که دارای بیشترین میزان قیمت مرغ گرم بوده و این قیمت‌ها در قطب تولید مرغ نامتعارف است.

او ادامه داد: در زمینه برنج هم ما شاهد موارد مشابه هستیم و لازم است تا دستگاه‌های مرتبط نتیجه نظارت و بازرسی‌های انجام شده در تنظیم بازار را ارایه کنند.

نجف زاده تاکیدرد: طبق مصوبه کشوری ما مجوزی برای افزایش قیمتی بیشتر از مصوب کشوری نداریم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی نیز در این زمینه اظهار کرد: تنظیم بازار مرغ نیازمند یک برنامه‌ریزی اصولی توسط وزارت جهاد کشاورزی است. باید قیمت مصوب کشوری در این زمینه اعمال شده و یا تنظیم بازار به درستی انجام شود.

محمد دهقان افزود: لازم است پشتیبانی امور دام با خرید و ذخیره سازی مرغ نسبت به تنظیم بازار در زمان افزایش قیمت اقدام کند.

محمد دموکری معاون توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه اظهار کرد: ۲ هزار و ۷۱۵ تن گوشت قرمز منجمد و ۹۰۸ تن گوشت مرغ منجمد توزیع شده است.

اواضافه کرد: بیش از ۲۴ هزار تن ذرت وارداتی، هفت هزار و ۷۶۱ تن جو وارداتی و بیش از ۱۲ هزار تن کنجاله سویا در استان توزیع شده است.