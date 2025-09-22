قیمت‌ مرغ در آذربایجان غربی به عنوان قطب تولید نامتعارف است

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ حسین نجف زاده روز دوشنبه در جلسه تنظیم بازار آذربایجان غربی با بیان اینکه بین قیمتهای استانی مرغ و قیمت های مصوب کشوری تعارض وجود دارد، افزود: ما در این زمینه دچار مشکل هستیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی گفت: استان امروز دوشنبه در ردیف سه استان کشور قرار گرفته که دارای بیشترین میزان قیمت مرغ گرم بوده و این قیمتها در قطب تولید مرغ نامتعارف است.
او ادامه داد: در زمینه برنج هم ما شاهد موارد مشابه هستیم و لازم است تا دستگاههای مرتبط نتیجه نظارت و بازرسیهای انجام شده در تنظیم بازار را ارایه کنند.
نجف زاده تاکیدرد: طبق مصوبه کشوری ما مجوزی برای افزایش قیمتی بیشتر از مصوب کشوری نداریم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی نیز در این زمینه اظهار کرد: تنظیم بازار مرغ نیازمند یک برنامهریزی اصولی توسط وزارت جهاد کشاورزی است. باید قیمت مصوب کشوری در این زمینه اعمال شده و یا تنظیم بازار به درستی انجام شود.
محمد دهقان افزود: لازم است پشتیبانی امور دام با خرید و ذخیره سازی مرغ نسبت به تنظیم بازار در زمان افزایش قیمت اقدام کند.
محمد دموکری معاون توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه اظهار کرد: ۲ هزار و ۷۱۵ تن گوشت قرمز منجمد و ۹۰۸ تن گوشت مرغ منجمد توزیع شده است.
اواضافه کرد: بیش از ۲۴ هزار تن ذرت وارداتی، هفت هزار و ۷۶۱ تن جو وارداتی و بیش از ۱۲ هزار تن کنجاله سویا در استان توزیع شده است.
