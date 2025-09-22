احسان ایمانی هرسینی در گفتگو با خبرنگار کردپرس؛ مهارت را یک میراث بشری و موتور محرک و بسترساز رشد تمدن بشری در ابعاد مختلف دانست و گفت: این میراث در طول تاریخ به صورت سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شده و جامعه بر حسب نیاز، این مهارت را کسب ارتقاء و توسعه داده است و حکومت ها نقش تسریع دهنده و تسهیل گر داشته اند.

وی با تاکید براینکه جامعه بیش از هر چیز تشنه مهارت است در ادامه گفت: متاسفانه در چند دهه اخیر فرهنگ مدرک گرایی رواج بسیاری پیدا کرده است و جوانان بسیاری در دانشگاه های مختلف مدرک تحصیلی گرفتند و کسب مدرک تبدیل به یک ارزش اجتماعی شد و به فرهنگ مدرک گرایی دامن زدیم. در حالیکه افراد دارای مهارت در کسوت‌های مختلف خدماتی و ... هم در این جامعه دارای ارزش هستند ولی جامعه در مقایسه با اهمیت این عزیزان، تکریم شایسته‌ای در قبال آن ها انجام نداده است.

مدیرکل فنی وحرفه ‌ای استان تأکید کرد: اولین مطالبه ما این است مهارت آموزی به عنوان یک گفتمان فراگیر و یک نهضت فرهنگی در میان مدیران، مسئولان و اقشار مختلف جامعه تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه همه باید تلاش کنیم نسل بعدی، یک نسلی ماهرتر و آشنا با تکنولوژی روز دنیا باشد؛ خاطرنشان کرد:

اگر در مسیر جایگزینی فرهنگ مهارت با فرهنگ مدرک گرایی موفق شویم آنگاه می توانیم ادعا کنیم در کارمان موفق بوده ایم.

ایمانی ادامه داد: مردم باید مهارت آموزی را از همه دستگاه‌ها و ادارات مطالبه کنند. به عنوان مثال یک کشاورز حق دارد از مهارت‌های روز دنیا درباره افزایش تولید آگاهی داشته باشد و فراهم کردن بستر ارائه این آموزش‌ها وظیفه جهاد کشاورزی است.

وی در دنباله سخنانش به برنامه‌های اداره کل فنی و حرفه‌ای در این حوزه اشاره کرد و گفت: در تمامی نشست‌های اداری از مدیران دستگاه‌ها خواسته‌ایم قبل از اجرای هر پروژه به فکر آموزش مهارت برای نیروی انسانی مورد نیاز باشند. و این مهارت آموزی شامل تمامی نیروها از کارگری که مشغول آسفالت جاده ها است؛ گرفته تا کسانی که در ساخت ابنیه، پل و ... مشغول هستند؛ می شود.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان تصریح کرد: بر اساس قانون، بخشی از اعتبارات هر پروژه باید صرف آموزش مهارت به نیروی انسانی هر پروژه شود. در همین راستا از سازمان مدیریت لیست پروژه هایی که مصوبه قانون بودجه را دارند را دریافت کرده ایم و به دستگاه‌های های متولی اجرای این تکلیف قانونی نامه زده ایم.

وی گفت: علی رغم مصوبه هیات وزیران و ابلاغ سازمان مدیریت، هنوز دستگاه ها برای انجام این تکلیف قانونی پای کار نیامده اند و مدیران دستگاه‌ها اعتقادی به ضرورت ارائه آموزش‌های مهارتی برای نیروی کار پروژه‌ها ندارند. در حالیکه یک نیروی انسانی غیر ماهر، بهره وری کاهش می یابد و ممکن است پروژه دچار مشکل شود.

ایمانی از اعلام آمادگی سازمان فنی و حرفه‌ای برای ارایه آموزش مهارت های مورد نیاز خبر داد و گفت: یک دانشگاه در جواب درخواست فنی حرفه‌ای عنوان کرده ما متولی علم آموزی هستیم در حالیکه آموزش مهارت برای یک جوشکار حرفه ای و یا کارگر ساختمانی با علم آموزی تفاوت دارد. و برخی از مدیران هنوز تفاوت علم آموزی و آموزش مهارت را نمی دانند.

وی تبدیل مهارت آموزی به یک فرهنگ فراگیر را از اولویت‌های این مجموعه برشمرد و گفت: امکانات مجموعه ما در این مسیر بسیار محدود است و نیازمند کمک رسانه ها و مشارکت مردمی هستیم.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان در ادامه بر مشارکت بخش خصوصی در اجرای برنامه‌ها تاکید کرد و گفت: در همین راستا یکی از مراکز مجموعه در شهرک صنعتی فرامان که مدت ها بلااستفاده باقی مانده بود در قالب یک تفاهم نامه با آموزش و پرورش و خانه صنعت و معدن برای ارائه آموزش مهارت به دانش آموزان دوباره فعال کرده ایم و این دانش آموزان پس از کسب مهارت های لازم توسط خانه صنعت در صنایع بخش خصوصی جذب می شوند. همچنین با مشارکت سازمان فنی و حرفه ای، خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون یک تفاهم نامه برای راه اندازی یک کنسرسیوم منعقد کرده ایم. در همین راستا مدیریت یکی از مراکز را به هیات امنایی تبدیل کرده‌ایم و دو تن از اعضا از بخش خصوصی انتخاب شده‌اند که این راهکار به مدیریت بهتر، تامین مالی برنامه ها و پیشبرد کارها، کمک می کند.

وی افزود: همچنین یک کنسرسیوم با مشارکت سازمان نظام صنفی در حوزه تاسیسات و خدمات ایجاد کرده ایم و با همکاری یک گروه اسپانسر، خدمات پس از فروش مورد نیاز برای تمامی برندهای لوازم خانگی داخل بازار ارائه می‌شود.

ایمانی عنوان کرد: سازمان فنی و حرفه‌ای یک فضای مناسب در اختیار این طرح قرار داده و در این مجموعه، نیروی جوان مورد نیاز اصناف مختلف در حوزه تاسیسات و خدمات آموزش‌های مهارتی لازم را می بینند. این فرد آموزش دیده یا با دریافت پروانه از صنف مربوطه، فعالیت خود را آغاز می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین یک تفاهم نامه با آموزش و پرورش تحت عنوان هم‌نوا بسته شده که هنرستان ها و مراکز فنی و حرفه ای را شامل می شود. اگر مدرسه‌ای فاقد تجهیزات برای آموزش مهارت داشته باشند از امکانات این مراکز استفاده می‌کنند و دانش آموزان بسیاری در فصل تابستان و اوقات فراغت از مزایای این طرح بهره مند شدند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان تقاضا محوری را دومین برنامه راهبردی این مجموعه عنوان کرد و گفت: در گذشته روال اینگونه بود که یک دوره آموزش مهارت در سازمان برگزار می شد و بعد از افراد خواسته می‌شد که در آن مشارکت کنند. ولی به تازگی این رویه‌ سنتی را تغییر داده ایم و در همین راستا تفاهم نامه بسیار خوب را با صنعت نفت به امضا رسانده ایم.

وی گفت: سند نفت و گاز استان کرمانشاه شامل پروژه های بزرگ و متعددی است که در قالب این تفاهم نامه، حرفه ها و مهارت هایی مورد نیاز در مقاطع مختلف اجرای این پروژه‌ها و یا طرح های توسعه آن ها به نیروی انسانی مورد نیاز آموزش داده می‌شود.

ایمانی خاطرنشان کرد: متاسفانه تعداد زیادی از نیروی‌ کار ماهر مورد نیاز پروژه ها از خارج استان تامین می شود. و در راستای تامین این نیاز یک تفاهم نامه بسته شده و هم اکنون برای طرح توسعه پتروشیمی کرمانشاه طبق درخواست مجموعه، نیروی ماهر آموزش داده می‌شود.

وی تاکید کرد: در واقع تقاضا محوری در ارائه آموزش مهارت ها تبدیل به یکی از رویکردهای اصلی و تحول آفرین مجموعه در راستای ایجاد فرصت های شغلی جدید برای جوانان استان شده و با جدیت دنبال می شود.