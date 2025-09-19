به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، قرار است در روز ۲۳ سپتامبر برای پانزدهمین بار در نشست عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. این سخنرانی که در نیویورک برگزار خواهد شد، به عنوان بخشی از هفته بلندپایه مجمع عمومی شناخته میشود و انتظار میرود اردوغان در جایگاه چهارمین سخنران روز قرار گیرد. براساس گزارش آناتولی ترکی، موضوعات اصلی مراسم امسال شامل وضعیت غزه، شناسایی دولت فلسطین و اقدام بینالمللی در برابر حملات اسرائیل خواهد بود. همچنین، اردوغان در روز ۲۲ سپتامبر در کنفرانس فلسطین و ۲۴ سپتامبر در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل سخن خواهد گفت.
مروری بر سخنرانیهای گذشته اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل نشان میدهد که پیامهای او همواره بر ضرورت اصلاح ساختار سازمان ملل، عدالت بینالمللی، مبارزه با سازمانهای تروریستی و پیامدهای منطقهای بیثباتی تأکید داشته است. در سال ۲۰۱۷، بخش مهمی از سخنان اردوغان به سوریه و عملیات نظامی علیه نیروهای کُرد شمال و شرق سوریه اختصاص یافت؛ جایی که اردوغان می گوید کشورش در مبارزه با گروههایی مانند داعش و SDF/YPG که از بیثباتی سوریه و عراق سود میبرند، ایستاده است و عملیات «سپر فرات» را بزرگترین موفقیت علیه داعش پس از اشغال مناطق مختلف سوریه عنوان کرد.
