۲۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۵

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور:

نگرش به مرزها باید از امنیتی به ظرفیت اقتصادی تغییر یابد

سرویس آذربایجان غربی- دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت:باید تغییر نگرش در مرز انجام شود و نگرش‌ها از امنیتی بودن به ظرفیتی اقتصادی تغییر یابد.

به گزارش کردپرس، رضا مسرور روز پنجشنبه در آیین چالشها و راهکارهای اقتصاد آذربایجان غربی با بیان اینکه مرز از ظرفیت‌های استان آذربایجان غربی است افزود:  قوانین باید بهره ور باشند و برخی از قوانین فعلی در زمینه مناطق آزاد نیازمند اصلاح هستند که باید برای اثر بخش شدن اصلاحاتی انجام گیرد.

او ادامه داد: مناطق ازاد از دیگر ظرفیت‌های آذربایجان غربی است که باید از این ظرفیت استفاده کرد چرا که در آمدهای این مناطق صرف همین نقاط می‌شود.

مسرور بیان کرد: وجود کشورهای همسایه از ظرفیت‌های دیگر استان است که در این راستا ایجاد منطقه آزاد مشترک با ترکیه در دست پیگیری و در ردیف تعهدات ماست.

او اضافه کرد: یک سند در این دولت در زمینه مناطق آزاد در دست اجراست که شامل سند تحول، سند اقتصاد دیجیتال و سند بهره وری در مناطق آزاد است و یک اصلاح قانون در شورای عالی مناطق آزاد در دست اقدام است تا مزیت‌های مناطق بازگردانده شود.

مسرور در پایان گفت: منطقه ازاد بین المللی و بورس بین الملل تا پایان امسال راه اندازی می‌شود.

