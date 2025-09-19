استاندار آذربایجان غربی: نباید همه درآمدهای مرزی به خزانه ملی منتقل شود

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه بررسی مشکلات پایانههای مرزی استان، با اشاره به اجرای طرح جامع پایانه مرزی سرو، گفت: با توجه به ضرورت ساماندهی فعالیتهای مرزی و کاهش موازیکاریها، نیازمند واگذاری مدیریت یکپارچه مرزها به استانداری هستیم.
رحمانی افزود: با راهبری استانداری و اعمال مدیریت واحد بر مرزها، بسیاری از ناهماهنگیها و مشکلات موجود برطرف خواهد شد و مردم و دستگاههای اجرایی از سردرگمی خارج میشوند.
او همچنین با بیان اینکه ظرفیت بازارچههای مرزی باید بیش از گذشته در مسیر رونق اقتصادی استان بهکار گرفته شود، خاطرنشان کرد: مرزنشینان نخستین ذینفعان مرزها هستند و باید از منافع آن بهرهمند شوند.
استاندار آذربایجانغربی به نقش موثر مجلس شورای اسلامی در حمایت از مرزنشینان نیز اشاره کرده و افزود: با توجه به پیوندهای خانوادگی و ترددهای مکرر مرزنشینان، ضروری است عوارض و هزینههای ورود و خروج کاهش یافته و تسهیلات بیشتری برای آنان در نظر گرفته شود.
رحمانی همچنین با اشاره به درآمد قابلتوجه مرزهای استان در سال گذشته که به خزانه واریز شده، اضافه کرد: نباید همه درآمدهای مرزی صرفاً به خزانه ملی منتقل شود و لازم است درصدی از این منابع به استان بازگردد تا برای توسعه زیرساختهای مرزی، بهبود خدمات پایانهها و ارتقای معیشت مرزنشینان هزینه شود.
او در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای مرزهای آذربایجانغربی، افزود: توسعه پایدار در مناطق مرزی زمانی محقق میشود که مدیریت واحد، توزیع عادلانه منابع و نگاه حمایتی به مرزنشینان در دستورکار قرار گیرد.
