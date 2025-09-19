السودانی رئیس دیوان وقف سنی عراق را برکنار کرد

به گزارش کردپرس، مشعان محی خزرچی، رئیس دیوان وقف سنی عراق از سمت خود برکنار شد. یک منبع آگاه اعلام کرده است که این تصمیم به دستور محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق اتخاذ شده است.

براساس گزارش رسانه‌های عراقی، السودانی طی حکمی، مشعان محی خزرچی را از ریاست دیوان وقف سنی برکنار کرده و عامر شاکر جنابی را به عنوان سرپرست این نهاد برای مدت شش ماه منصوب کرده است.

به گفته منابع، نخست‌وزیر عراق این تصمیم را بر اساس نامه صادره از سوی «مجمع فقهی عراق» گرفته است. این مجمع سه نامزد را برای تصدی این پست معرفی کرده بود تا جایگزین مشعان خزرچی شوند.

السودانی در حکم خود به رئیس جدید دیوان وقف سنی تأکید کرده است که باید با گفتمان میانه‌رو مقابله با تندروی را در اولویت قرار دهد و این نهاد را از هرگونه استفاده سیاسی یا انتخاباتی دور نگه دارد.