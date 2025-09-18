به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان که در دیواندره برگزار شد، گفت: این شهرستان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای متنوع در حوزههای کشاورزی، منابع آبی، دامپروری و بهویژه معادن، یکی از مناطق غنی و مستعد برای توسعه است.
وی با اشاره به ذخایر قابل توجه معدنی دیواندره، افزود: این ظرفیتها باید بهگونهای مدیریت شوند که منجر به توسعه پایدار استان شود. در همین راستا، سیاست اصلی ما جذب سرمایهگذارانی است که فرآوری مواد معدنی را در داخل استان انجام دهند؛ زیرا خامفروشی هیچ دستاوردی برای مردم منطقه نخواهد داشت و تنها سرمایههای طبیعی ما را از بین میبرد.
استاندار کردستان اظهار کرد: هرگونه سرمایهگذاری شفاف در بخش معادن مورد حمایت ما قرار میگیرد، اما شرط اصلی آن جلوگیری از خامفروشی و ایجاد چرخههای فرآوری در داخل استان است.
لهونی با اشاره به نگرانیهای زیستمحیطی پیرامون فعالیتهای معدنی، ادامه داد: هرچند راهاندازی معادن ممکن است برای ساکنان اطراف مشکلاتی ایجاد کند، اما اگر فرآوری و ارزشافزوده در داخل استان محقق شود، این اقدام به سود همه خواهد بود.
وی همچنین توسعه کشاورزی و صنایع تبدیلی را یکی دیگر از اولویتهای دیواندره دانست و یادآور شد: جهاد کشاورزی باید نگاه ویژهای به این شهرستان داشته باشد، علاوه بر این، اراضی پایاب سد سیازاخ نیز فرصتی مهم برای رونق کشاورزی منطقه است که باید با برنامهریزی از آن استفاده کنیم.
به گفته استاندار کردستان، همگرایی دستگاههای اجرایی استان و شهرستان برای بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند دیواندره را به یکی از کانونهای توسعهای مهم کردستان تبدیل کند.
