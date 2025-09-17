کاهش چشمگیر مرگ و میر مادران باردار در کردستان با اجرای طرح «رصد و مراقبت جامع»

به گزارش کرد پرس، اسعد فتحی پور روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: این طرح با هدف صیانت از سلامت مادران باردار پرخطر و جلوگیری از مرگ ومیرهای قابل پیشگیری آغاز شد و توانسته دستاوردهای مهمی در ارتقای شاخص های سلامت مادران و نوزادان کردستان به همراه داشته باشد.

وی اظهار کرد: نرخ مرگ ومیر مادران باردار در استان از ۱۰ مورد در سال ۱۴۰۰ به تنها ۲ مورد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: با استفاده از این طرح، وضعیت سلامت مادران باردار پرخطر به صورت روزانه توسط رابطین بیمارستانی رصد و به گروه مدیریتی ارتقای سلامت مادران گزارش می شود، این گروه متشکل از اعضای هیئت علمی، مدیران بیمارستان ها و متخصصان، بلافاصله تصمیمات لازم را برای بهبود شرایط اتخاذ می کنند.

فتحی پور به برخی چالش ها از جمله کمبود نیروی انسانی متخصص، محدودیت منابع مالی و مشکلات تعرفه ای اشاره کرد و ادامه داد: برای رفع این موانع باید انگیزه های مالی برای جذب پزشکان ایجاد، نیروی انسانی از طریق مجوزهای استخدامی تأمین و جلسات آموزشی و توجیهی بیشتری برای پزشکان برگزار شود.

وی همچنین خواستار همکاری گسترده تر با نهادهای نظارتی همچون نظام پزشکی و تعزیرات و بازنگری در تعرفه های پزشکی شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان به راه اندازی «پلتفرم مدیریتی ارتقای سلامت مادران» اشاره کرد که به صورت مجازی با حضور رئیس دانشگاه، معاونان، مدیران بیمارستان ها و شبکه های بهداشت شهرستان ها فعال است و یادآور شد: این سامانه ارتباطی و مدیریتی، سرعت تصمیم گیری و هماهنگی بین ارگان های مختلف را به شکل چشمگیری افزایش داده است.

فتحی پور بیان کرد: برای استمرار موفقیت این طرح، نیازمند حمایت پایدار وزارت بهداشت و همراهی دستگاه های اجرایی مرتبط هستیم.