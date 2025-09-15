بخش خصوصی بازوی توانمند توسعه گردشگری کردستان است

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در دیدار رییس و جمعی از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، گفت: بخش خصوصی از مهم ترین ظرفیت های استان در مسیر توسعه گردشگری به شمار می رود و گسترش تعامل و همکاری با این بخش، زمینه ساز فرصت های تازه در حوزه سرمایه گذاری و اشتغال خواهد بود.

وی با اشاره به تدوین تقویم جامع رویدادهای گردشگری استان کردستان، افزود: گردشگری رویدادمحور جایگاه ویژه ای در معرفی ظرفیت های کردستان دارد و می تواند در جذب گردشگران داخلی و خارجی نقش بسزایی ایفا کند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان اظهار کرد: تنوع فرهنگی، آیین ها و جشنواره های محلی سرمایه ای ارزشمند برای ارتقای جایگاه گردشگری کردستان است.

طالب نیا از تشکیل شورای راهبردی میراث فرهنگی استان با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه های مرتبط خبر داد و ادامه داد: این شورا بستری برای هماهنگی بیشتر، هم افزایی و تصمیم گیری منسجم در مسیر توسعه گردشگری خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایه گذاران در اجرای طرح های گردشگری و فرهنگی از اولویت های جدی این اداره کل است، یادآور شد: مشارکت بخش خصوصی به عنوان موتور محرک، زمینه ساز توسعه پایدار گردشگری استان را محقق می کند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان بیان کرد: توسعه زیرساخت ها، سامان دهی جاذبه های طبیعی و تاریخی، تقویت صنایع دستی و آموزش نیروی انسانی متخصص، از دیگر برنامه های این اداره کل در تعامل با بخش خصوصی است که می تواند آینده ای روشن برای گردشگری کردستان رقم بزند.