۲۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۹

بخش خصوصی بازوی توانمند توسعه گردشگری کردستان است

بخش خصوصی بازوی توانمند توسعه گردشگری کردستان است

سرویس کردستان - سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: بخش خصوصی بازوی توانمند توسعه گردشگری استان است و می تواند نقشی کلیدی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند.

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در دیدار رییس و جمعی از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، گفت: بخش خصوصی از مهم ترین ظرفیت های استان در مسیر توسعه گردشگری به شمار می رود و گسترش تعامل و همکاری با این بخش، زمینه ساز فرصت های تازه در حوزه سرمایه گذاری و اشتغال خواهد بود.

وی با اشاره به تدوین تقویم جامع رویدادهای گردشگری استان کردستان، افزود: گردشگری رویدادمحور جایگاه ویژه ای در معرفی ظرفیت های کردستان دارد و می تواند در جذب گردشگران داخلی و خارجی نقش بسزایی ایفا کند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان اظهار کرد: تنوع فرهنگی، آیین ها و جشنواره های محلی سرمایه ای ارزشمند برای ارتقای جایگاه گردشگری کردستان است.

طالب نیا از تشکیل شورای راهبردی میراث فرهنگی استان با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه های مرتبط خبر داد و ادامه داد: این شورا بستری برای هماهنگی بیشتر، هم افزایی و تصمیم گیری منسجم در مسیر توسعه گردشگری خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایه گذاران در اجرای طرح های گردشگری و فرهنگی از اولویت های جدی این اداره کل است، یادآور شد: مشارکت بخش خصوصی به عنوان موتور محرک، زمینه ساز توسعه پایدار گردشگری استان را محقق می کند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان بیان کرد: توسعه زیرساخت ها، سامان دهی جاذبه های طبیعی و تاریخی، تقویت صنایع دستی و آموزش نیروی انسانی متخصص، از دیگر برنامه های این اداره کل در تعامل با بخش خصوصی است که می تواند آینده ای روشن برای گردشگری کردستان رقم بزند.

کد خبر 2788696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha