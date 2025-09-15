من حامی برادری کردها و اعراب هستم

به گزارش کردپرس، کُردها و اعراب دارای پیوندی دیرینه و ریشهدار در تاریخاند؛ پیوندی که به گفته عبدالله اوجالان، امروز میتواند مبنای شکلگیری سوریهای نوین باشد. او در پیامی خطاب به شیوخ و بزرگان عشایر عرب در مناطق جزیره، دیرالزور، رقه و طبقه، اتحاد و همبستگی این دو را ضامن صلح و عدالت دانست و تأکید کرد که همه ساکنان این سرزمین، از جمله کردها، اعراب و مسیحیان آشوری–سریانی باید برای تحقق این برادری تاریخی و ایجاد سوریهای آزاد و دموکراتیک دست به دست هم دهند. این نامه که در روزهای آخر جولای یعنی بیش از یک ماه و نیم پیش نگاشته شده است، به تازگی از سوی هیئت امرالی منتشر شده است.
«به شیوخ و بزرگان عشایر عرب جزیره، دیرالزور، رقه و طبقه؛
دوستان گرامی،
پیش از هر چیز با خوشحالی، محبت و احترام به شما درود می فرستم.
حمایت شما از کردها و همبستگی با آنها بر اساس نظام ملت دموکراتیک، معنای بزرگی دارد. با این اتحاد، شما پایهای تاریخی تازه برای روابط و ائتلاف میان اقوام عرب و کُرد بنا میکنید.
در مرکز تاریخ و مسیر آن، روابط میان کردها و اعراب جای دارد. در عمق تاریخ، دوستی و برادری میان این دو قوم همواره در جایگاه نخست بوده است. حتی در دوران ظهور اسلام و گسترش آن تحت رهبری پیامبر اسلام، این دوستی موجب شد بسیاری از کردها بهراحتی به مذهب حنفی روی آورند. دلیل اصلی این امر، رابطهی محکم میان کردها و اعراب بود. این پیوند برادری پس از اسلام نیز طی قرنها ادامه یافته و توسعه یافته است.
امروز، این اتحاد که شما پیشگام آن هستید، از یکسو توافقی تاریخی و از سوی دیگر توافقی اجتماعی است. همچنین دارای بنیانی سیاسی است و از این رو جایگاه و این اتحاد در سوریه اهمیت و معنای بزرگی دارد. من به دلیل ریشههای تاریخی برادری و ائتلاف میان اقوام کرد و عرب، از آن حمایت میکنم.
ما نیز بر همین اساس خود را توسعه دادهایم و دیدگاههایی بر پایه برادری و ملت دموکراتیک بنا کردهایم. همه انسانها باید برابر، آزاد و در کنار هم زندگی و خود را مدیریت کنند. برابری و عدالت باید بر همین اساس ساخته شود. کردها و اعراب باید با هم زندگی کنند. این امر همچنین به حمایت شما از نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) وابسته است. حمایت شما از SDF اهمیت و معنای بزرگی دارد.
دوستان ارجمند،
شما میتوانید در ساختن سوریهای دموکراتیک، امن، متحد و عادل نقشی مهم و تاریخی ایفا کنید. بسیار مهم است که اعراب، کردها، سریانی–آشوریها و همه کسانی که در این سرزمین مقدس زندگی میکنند، برای این برادری تاریخی با هم همکاری کنند.
شما را با این امید و ایمان در آغوش میگیرم.
بار دیگر با احترام به همه شما درود میفرستم.
برای شما در طول زندگی سلامتی و موفقیت آرزو دارم.
با درودهای دوستانه و برادرانه،
۲۸ جولای ۲۰۲۵
عبدالله اوجالان
جزیره امرالی»
