٢ هزار نفر از محکومان در آذربایجان غربی مشمول عفو رهبر انقلاب شدند

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی اظهار کرد: در عفو حکیمانه و کریمانه مقام معظم رهبری حدود ۲۶۰۰ نفر زندانی دادگاههای عمومی و انقلاب و تعزیرات حکومتی استان مشمول این عفو شدند که حدود یک چهارم این تعداد از زندان آزاد خواهند شد.
او افزود: به محض اعلام عفو و وصول مکاتبات مربوطه، دادستانها و مدیران و کارکنان زندانهای استان به صورت خارج از نوبت رسیدگی و استخراج لیستهای مشمولان را شروع کردند و بزودی کار تفکیک تمام و مشمولان آزاد خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تاکید کرد: برخی محکومان نیز که مشمول تخفیف شدهاند، این تخفیفات در مورد آنها اعمال خواهد شد.
