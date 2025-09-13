٢ هزار نفر از محکومان در آذربایجان غربی مشمول عفو رهبر انقلاب شدند

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی اظهار کرد: در عفو حکیمانه و کریمانه مقام معظم رهبری حدود ۲۶۰۰ نفر زندانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تعزیرات حکومتی استان مشمول این عفو شدند که حدود یک چهارم این تعداد از زندان آزاد خواهند شد.

او افزود: به محض اعلام عفو و وصول مکاتبات مربوطه، دادستان‌ها و مدیران و کارکنان زندان‌های استان به صورت خارج از نوبت رسیدگی و استخراج لیست‌های مشمولان را شروع کردند و بزودی کار تفکیک تمام و مشمولان آزاد خواهند شد.