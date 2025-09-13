فرمانده لشکر۳ حمزه سیدالشهدا در ارومیه معرفی شد

به گزارش کردپرس، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در این مراسم با تاکید بر نقش تاثیر گذار نیروهای مسلح در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت : شکست رژیم صهیونیستی و امریکا یکی از شگفتانه‌ها بود که نیروهای مسلح ایران با سیلی محکمی که به این دو زدند، ادعاهای دروغین‌شان را باطل کردند.

سردار روح الله نوری با اشاره به اینکه انسجام ملی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حیرت جهانیان را برانگیخت اظهار داشت:در مقابل توطئه‌های دشمنان بیش از گذشته به وحدت نیاز داریم و وظیفه داریم امروز بیش از گذشته از این انسجام ایجاد شده در کشور صیانت کنیم.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیز، گفت: یکی از مولفه‌های قدرتمند و ارزشمند این قرارگاه حفظ همدلی و برادری برای پیشبرد هرچه بهتر در این منطقه مهم و استراتژیک است. رزمندگان ما در این منطقه با تلاش و جدیت و انسجام مثال زدنی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند که در دفاع مقدس ۱۲ روزه نمود بارز این انسجام را دیدیم.

وی افزود: دفاع مقدس ۱۲ روزه نه‌تنها صحنه‌ای از مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوزات دشمن بود، بلکه نمادی از انسجام ملی، رشادت نیروهای مسلح و هماهنگی بی‌نظیر نیروها را به نمایش گذاشت.

در پایان مراسم با قرائت حکمی از سوی سردار پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرهنگ پاسدار میر مهدی غفاری به عنوان فرمانده جدید لشکر۳ حمزه (ع) معرفی و از زحمات سردار آبروشن فرمانده پیشین این لشکر قدردانی شد.