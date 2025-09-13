کردستان به قطب نوظهور گلخانه ای کشور تبدیل شد

به گزارش کرد پرس، محمدصالح احمدی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در حال حاضر ۱۵۳ واحد گلخانه ای در سطح ۵۳ هکتار در این منطقه فعال هستند.

وی با اشاره به فعالیت بزرگ ترین مجتمع گلخانه ای غرب کشور در روستای صادق آباد شهرستان دهگلان، افزود: این مجتمع ۲۳ هکتار مساحت دارد که تاکنون ۸ هکتار آن در قالب ۱۸ سایت به زیرکشت رفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده، کشت گل رز هیدروپونیک و توت فرنگی در این مجتمع آغاز خواهد شد.

احمدی با بیان اینکه وجود زیرساخت های مجهز برای سورت، بسته بندی و سردخانه، امکان صادرات مستقیم محصولات را فراهم کرده است، ادامه داد: تاکنون گوجه فرنگی و فلفل کردستان به کشورهای قطر، امارات و روسیه صادر شده است.

وی از فعالیت ۱۴۰ بهره بردار در حوزه محصولات گلخانه ای خبر داد و یادآور شد: بیش از ۳ هزار میلیارد تومان تقاضای تسهیلات توسعه این بخش در بانک ها ثبت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: این حوزه تاکنون برای بیش از ۶۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و به دلیل عملکرد چهار برابری کشت گلخانه ای نسبت به فضای باز و صرفه جویی ۳۰ درصدی در مصرف آب، توسعه آن از اولویت های اصلی کشاورزی استان به شمار می رود.

احمدی با اشاره به اینکه سطح زیرکشت محصولات نشایی در استان هم اکنون ۳ هزار هکتار است که بخشی از آن به کشت گلخانه ای اختصاص دارد، از کشاورزان خواست با توجه به توجیه اقتصادی این طرح ها، سرمایه گذاری در کشت گلخانه ای را در دستور کار قرار دهند.