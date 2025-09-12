درخشش نخبه دهگلانی در جشنواره علمی آمریکا؛ مدال طلایی برای طرح نوآورانه درمان سرطان

به گزارش کرد پرس، طرح ارائه‌شده توسط این گروه، سامانه‌ای نوین برای درمان سرطان مبتنی بر هوش مصنوعی است که بر سلول‌های بنیادی سرطانی متمرکز بوده و راهکارهایی نو برای درمان سرطان کبد و نیز سیستم داروسازی هوشمند ویژه بیماران سرطانی ارائه می‌دهد و این دستاورد با استقبال و تحسین داوران بین‌المللی مواجه شد.

قادرمزی پیش‌تر نیز با تألیف چندین کتاب تخصصی در حوزه بیوانفورماتیک و بیماری‌های سرطانی و انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی، جایگاه برجسته‌ای در عرصه پژوهش‌های نوین به دست آورده است.

با وجود این موفقیت‌های ارزشمند که نام ایران را در یکی از معتبرترین رویدادهای علمی جهان پرآوازه کرد، تاکنون هیچ‌یک از مسئولان استانی توجه شایسته‌ای به این دستاورد بین‌المللی نشان نداده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند بازتابی از بی‌مهری به نخبگان علمی کشور باشد.